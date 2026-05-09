İpek Koza Festivali başladı

Bu yıl 21’ncisi düzenlenen Kıbrıs İpek Koza Festivali, Beylerbeyi (Bellapais) Köy Meydanı’nda başladı. Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi iş birliğinde düzenlenen festival yarın da devam edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre festival kapsamında ipek böcekçiliği ve koza üretimi tanıtılacak. Etkinlik alanındaki stantlar her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Festival süresince konserler, halk dansları gösterileri, sergiler, sunumlar, çocuk etkinlikleri ve atölyeler düzenlenecek.

Festivalin resmi açılışı bugün saat 14.00’te yapılacak. Açılış konuşmalarının ardından Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. Daha sonra sergi ve stant gezileri gerçekleştirilecek, Emre Turan Trio konser verecek.

