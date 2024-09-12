Kozları paylaşıldı

ABD başkanlık yarışında Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump, oldukça hararetli geçen ilk canlı yayın tartışmasında iç politikadan ekonomiye, sınır güvenliğinden dış politikaya kadar birçok başlıkta ayrışan görüşlerini ortaya koydu.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Demokrat aday Harris ile Cumhuriyetçi aday Trump, ABC News kanalında yayınlanan ve yaklaşık 1,5 saat süren canlı yayın tartışma programında kozlarını paylaştı.

Canlı yayının başında el sıkışan iki aday, zaman zaman hararetli geçen tartışma boyunca birbirinden farklı politika önerilerini sıralarken özellikle ekonomiye, kürtaj ve sınır güvenliği konularında ciddi şekilde birbirinden farklılaştı.

Ana başlık ekonomi

Programın başında ağırlıklı olarak Amerikan ekonomisini konuşan iki isim, kendi dönemlerinde ekonomiyi toparladıklarını ancak diğer yönetimin ülke ekonomisini bozduğunu savundu.

Kendisinin orta sınıf bir aileden geldiğini anlatan Harris, daha önce açıkladığı ekonomi programının detaylarını bir kez daha dile getirdi.

Yeni kurulan şirketler için vergi indirimini 5 bin dolardan 50 bin dolara çıkarmayı planladığını kaydeden Harris, çocukları olan aileler için 6 bin dolara kadar vergi indirimi getireceğini belirtti.

Trump ise kendi döneminde ABD tarihinin en iyi ekonomisini yarattıklarını ve bunu Biden-Harris ikilisinin kısa sürede bozduğunu savunarak, son 2 yıldır halkın büyük bölümünün enflasyonla mücadele etmek zorunda kaldığını belirtti.

Kendi döneminde Çin'e koyduğu gümrük vergileriyle yüz milyarlarca doların ABD'ye dönmesini sağladığını anlatan Trump, Biden'ın iş başına gelince ilk iş olarak bu gümrük vergilerini kaldırdığını savundu.

Sınır güvenliği bölümünde "evcil hayvan yeme" tartışması

ABD'de Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasındaki ana tartışma konularından biri olan sınır güvenliği konusunda da ciddi tartışma yaşayan iki aday, birbirlerinden oldukça farklı perspektifleri ortaya koydu.

Biden yönetiminin farklı ülkelerden gelen yasa dışı göçmenleri sınırdan kolayca içeri aldığını ve bu kişilerin çoğunun suçlu olduğunu savunan Trump, Ohio eyaletinin Springfield bölgesinde bazı kaçak göçmenlerin bölge sakinlerinin evcil hayvanlarını yediği iddiasını sahneye taşıdı.

Sunucunun, söz konusu iddianın yetkililerce yalanlandığını hatırlatması üzerine iddiasını yineleyen Trump, "Springfield'da köpekleri yiyorlar. Oraya gelen insanlar (yasa dışı göçmenler) orada yaşayan sakinlerin evcil hayvanlarını yiyorlar." dedi.

Sınır güvenliği konusunda Biden-Harris ikilisini suçlayan Trump, Biden yönetiminin 3,5 yıldır görevde olduğunu ve Harris'in bu akşam sıraladığı maddeleri neden bu süre içinde yapmadığını sordu.

Trump'tan savaşı 24 saatte bitiririm açıklaması

Programın dış politika bölümünde ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna savaşı tartışılırken, Gazze'deki son durum ve Orta Doğu'ya ilişkin de adaylar görüşlerini paylaştı.

Ukrayna savaşından dolayı Biden yönetiminin suçlayan Trump, Harris'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaştan 3 gün önce müzakere yaptığını ancak bundan başarısız olduğunu iddia etti.

Trump'ın iddiasını yalanlayan Harris ise Putin'le müzakere görüşmesi yapmadığını, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ise defalarca görüştüğünü anlattı.

Trump daha çok konuştu

İki rakibi ilk kez karşı karşıya getiren canlı yayında Trump'ın toplam 42 dakika 52 saniye, Harris'in ise 37 dakika 36 saniye konuştuğu kaydedildi. Öte yandan canlı yayının ardından iki taraf da kendilerinin gecenin galibi olduğunu açıklarken, salonun dışında toplanan Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında arbede yaşandığı bildirildi.



