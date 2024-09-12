65’inci yıl kutlandı

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank), 65. kuruluş yıl dönümünü Concorde Tower Otel’de düzenlenen resepsiyonla kutladı. Etkinliğe, siyaset, iş dünyasından isimlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş aileleriyle birlikte katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de Koopbank’ın 65’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Töre, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın 1959 yılında kurulduğunu anımsatarak köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın milli varoluş mücadelesinde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Töre, Koopbank’ın köylere kadar uzanan geniş şube ağı ile hem üreticiye hem de tüketicilere karşı üstlendiği sorumluğu yerine getirdiğini söyledi.

Geçmişten bugüne gelen kadar birçok banka gördüklerini dile getiren Töre, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın doğru yönetimlerle 65 yıldır ayakta durduğunu ve hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.

Panel de düzenlendi

Koopbank’ın 65’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında “Avrupa’dan ve Kuzey Kıbrıs’tan Örnekleriyle Kooperatifçilik” paneli düzenlendi.

Koopbank Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda yapılan panelde yurt dışından ve ülkeden kooperatifçilik alanında uzmanlar ve akademisyenler yer aldı.

