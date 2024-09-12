Yaralı sayısı 18 bini aştı

Bangladeş, ülkedeki öğrenci protestolarında 625 kişinin öldüğünü, 18 bin 380 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bangladeş Sağlık Bakanlığından üst düzey yetkili Akmal Hüseyin Azad, ülkede Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan protestolarda ölen ve yaralananların sayısını açıkladı.

Azad, protestolarda 625 kişinin öldüğünü, 18 bin 380 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralıları, tedavi için bir hastaneden diğerine nakletmeye çalıştıklarını belirten Azad, "En büyük çabamız, gelecekteki herhangi bir duruma hazırlıklı olmak için personeli eğitmektir. Kapasitemizi artırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı. Azad, ölü ve yaralı sayısının daha da yükselebileceği mesajını verdi.

Neler yaşanmıştı?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

