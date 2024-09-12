Yetkililer görüş sundu

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi dün toplandı.

Verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesini açtı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı ve KKTC Merkez Bankası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundular.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi görüşüldü

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde dün Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi görüşüldü.

Meclisten yapılan açıklamaya göre saat 10.30’da başlayan Komite, Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin genel görüşmesini yaptı.

Öneri sahiplerinin UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı’nın olduğu tasarıya ilişkin çalışmaların bir sonraki toplantıda devam edeceği kaydedildi.

Toplantıya davetli olarak Başsavcılık, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, KKTC Avcılık Federasyonu ve Taşkent Doğa Parkı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundular.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk başkanlığındaki toplantıda, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı hazır bulundu.

