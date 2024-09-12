‘218 prefabrik sınıf kuruldu’

Filiz SEYİS

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 Eylül’de başlayacak 2024-2025 Öğretim Yılı’na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Bakanlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında, yeni öğretim yılı hazırlıkları, yapılan yatırımlar, okul tadilatları, prefabrik sınıflar ve yabancı öğrenciler gibi konularda açıklamalarda bulundu.

Başbakanlık bünyesinde kurulan Deprem Komitesi’nden gelen raporlar doğrultusunda 26 okulun kısmen veya tamamen kullanım dışı kaldığını aktaran Çavuşoğlu, eğitimin aksamaması için kurulan prefabrik sınıfların kalıcı değil, geçici bir çözüm olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu bugüne kadar kurulan prefabrik yapıların maliyetinin 48 milyon 751 bin 775 Türk Lirası olduğunu da belirtti.

Çavuşoğlu, 71 farklı alanda 427 bin adet kitabın basımını kendi imkanları ile yaptıklarını, 280 bin defter ve 187 bin 750 adet kırtasiye malzemesinin de dağıtımını tamamlamak üzere olduklarını kaydetti.

Görevde bulunduğu süre boyunca 23 yeni okulun temelinin atıldığını ve 81 yeni sınıfın hizmete sunulduğunu belirten Çavuşoğlu, iş birliklerinden dolayı eğitime katkı koyan belediyelere, belediye başkanlarına ve iş insanlarına teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, üç aylık yaz tatilinin ardından kamu ve özel okullar dahil olmak üzere, İlköğretim Dairesi'ne bağlı 128 okulda 28 bin, Genel Ortaöğretim Dairesi'ne bağlı 48 okulda 30 bin ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'ne bağlı 13 okulda 4 bin 500 olmak üzere yaklaşık 65 bin öğrencinin pazartesi günü ders başı yapacağını söyledi.

Öğrenci, öğretmen ve çalışanlarının can güvenliğinin öncelikleri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, kesintisiz eğitimin de vazgeçilmez olduğunu ve prefabrik sınıfların da bu nedenle kurulduğunu belirtti.

Deprem Komitesi raporları doğrultusunda, güçlendirme çalışmaları nedeniyle 294 sınıf ve odanın boşaltıldığını aktaran Çavuşoğlu, boşaltılan sınıfların yerine toplam 218 prefabrik sınıf kurulduğunu söyledi.

“Okul bütçelerine 22 milyon 527 bin 945 TL'lik katkı”

Eğitimdeki tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde, motive edici ve planlı bir yol haritası ile mevcut sıkıntıların geride bırakılacağına inanç belirten Nazım Çavuşoğlu, bu çerçevede geçen yıl başlattıkları okul bütçelerine ve yiyecek içecek kalemlerine yönelik mali desteği bu yıl da sürdüreceklerini belirtti.

Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2023 yılında İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarımız için 8 milyon 453 bin 473 TL, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarımız için 2 milyon 212 bin 360 TL ve Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarımız için 11 milyon 862 bin 112 TL olmak üzere, toplamda 22 milyon 527 bin 945 TL okul bütçelerine kaynak aktardık. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ise Eylül ve Aralık ayları arasında, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarımız için 3 milyon 489 bin 720 TL, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarımız için 1 milyon 199 bin 700 TL ve Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarımız için 6 milyon 265 bin 200 TL olmak üzere, toplamda 10 milyon 954 bin 620 TL tutarında bütçe desteği sağlarken, okul bütçelerinin daha da güçlendirilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı’ndan 40 milyon TL’lik bir talepte bulunduğumuzu belirtmek isterim. Bu doğrultuda, tüm çalışmalarımızın ve harcamalarımızın toplumumuza en iyi hizmeti sunmayı amaçladığını, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, her adımımızda hukuki çerçeveye uygun hareket ettiğimizi ve şeffaflık ilkesine sıkı sıkıya bağlı kaldığımızı açıkça vurgulamak isterim.”