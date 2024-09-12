Aylık maliyeti 40 bin lira

Lefkoşa’da tüp bebek merkezinin camını levye ile kırıp içeri girdikten sonra bin 100 Euro, 13 bin 915 Dolar ve 7 bin 355 Sterlin nakit para çalan, ayrıca ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıkan 25 yaşındaki Nijerya uyruklu Obinna Maxwell Nwakonuche 3 yıl hapse mahkum edildi.

Bir mahkumun aylık gideri devlete 40 bin liraya mal olurken, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığın, ülkede 702 gün kaçak kaldığı ancak suç işleyene kadar tespit edilemediği belirtildi.

Kararı okuyan sanık Obinna Maxwell Nwakonuche’nin 7 Mayıs 2024 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Lefkoşa'da, faaliyet gösteren Euro Care Tüp Bebek Merkezi'nin Güneye bakan penceresinin demir korkuluklarını levye yardımıyla söküp cam kısmı da yine aynı levye yardımıyla kırarak içeriye girdiğini ve ahşap çekmece içerisinde bulunan 8 bin 100 Euro, 13 bin 915 Dolar ve 7355 Sterlin nakit parayı çaldığını belirtti.

Yargıç, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında sanığın incelenen kamera görüntülerinden tespit edildiğini açıkladı.

Yargıç, sanığın yapılan sorgulamasında suçunu itiraf ettiğini, çaldığı 8 bin 100 Euro, 13 bin 915 Dolar ve 7 bin 355 Sterlin nakit parayı Eski Devlet Kimya Laboratuvarı avlusu içerisinde sakladığını söyleyip yerini gösterdiğini ve paraların tespit edilerek emare alındığını kaydetti.

Yargıç, sanığın yapılan muhaceret kontrolünde 5 Haziran 2022 tarihinden itibaren tutuklandığı güne kadar toplam 702 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğini belirtti.

Ağır ceza yargıcı, , sanığın ifadesinde ülkeye öğrenci olarak geldiğini, babasını kaybettiği için okula devam edemediğini söylediğini aktardı.



Suç işleyene kadar kaçak yaşadı

Yargıç, sanığın yargılandığı ve mahkum edildiği bina açma suçunun 7 yıl, sirkat suçunun 3 yıl hapis öngören, giderek yaygınlaşan suçlar olduğunu belirtti.

Yargıç, ülkeye öğrenci olarak gelen ve kaçak yaşamaya başlayan sanığın suç işleyene kadar ikamet izinsiz olduğunun tespit edilemediğini belirtti.

Yargıç, son zamanlarda birçok vakada aynı durumla karşılaştıklarını, kaçak yaşam sürenlerin suç işleyene kadar yetkili makamlar tarafından tespit edilemediğini belirtti.

Yargıç, sanığın çaldığı tüm paraların bulunduğunu ancak içeri girerken verdiği 7 bin TL’lik zararın tazmin edilmediğini, şikayetin devam ettiğini belirtti.

Yargıç, sanığın işlediği suçu ve davalarını kabul etmesini lehine değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç Barkın, sanığı 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

