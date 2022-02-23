Kuzey Akım 2’yi durdurdu

Rusya'nın Donbas'taki iki bölgenin bağımsızlığını tanımasına ilk somut yaptırım Avrupa Birliği, Almanya ve İngiltere'den geldi. Berlin yönetimi Rus doğalgazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2'nin onay sürecini durdurdu. Avrupa Birliği de Rusya Parlemanto'sunun alt kanadı Duma üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. İngiltere Başbakanı Johnson ise 5 Rus bankası ile 3 kişiye yaptırım kararı alındığını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus doğalgazını ülkeye taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurduklarını söyledi.

Başbakan Scholz, "Ukrayna bölgelerinin ayrılmalarını kabul etmiyoruz. Rusya'nın hamlesinden sonra Kuzey Akım 2'ye onay verilemez. Almanya doğalgaz ithalatını çeşitlendirmeyi değerlendiriyor" dedi.

Rusya'nın yıllık gelirinin yüzde 60'yı hidrokarbon ürünlerinden geliyor. Petrol ve doğalgaz ülke ekonomisinin üçte birini oluşturuyor.

"Müzakerelere devem etmek istiyoruz"

Almanya Başbakanı Scholz, ayrıca Almanya'nın diplomasiyi canlı tutmak için Rusya, Ukrayna ve Fransa ile 4'lü Normandiya formatındaki müzakerelere devam etmek istediğini söyledi. AB,

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova yönetiminin Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararına karşılık bunu destekleyen Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Borrell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde başka yaptırımlar uygulayacaklarını kaydetti.

Borrell, Ukrayna'daki durumun endişe verici olduğunu dile getirdi. Sahip olduğu bilgiler ışığında Rusya'nın bununla kalmayacağını düşündüğünü anlatan Borrell, Putin'e yönelik yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili soruya yanıt vermedi.

İngiltere'den 5 Rus bankasına yaptırım

İngiltere, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım kararı aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'daki son duruma ilişkin parlamentoda yaptığı konuşmada, Rusya'nın önceki günkü kararını, "Ukrayna'nın bir devlet olarak meşruiyetini inkar etmek" olarak niteledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tam kapsamlı bir saldırı için "bahane" oluşturduğunu söyleyen Johnson, "En kötüsü olursa, 44 milyon erkek, kadın ve çocuktan oluşan bir Avrupa ülkesi, Putin'in dün gece anlattığı saçma ve hatta mistik nedenlerle hiçbir gerekçe gösterilmeden yürütülen geniş çaplı bir saldırganlık savaşının hedefi haline gelir" dedi.

"Daha fazla yaptırım uygulayabiliriz"

İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'ya yönelik ilk yaptırımlar kapsamında, Rossiayaz Bank, Isbank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank'ı kapsayan 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

ABD: Almanya'nın kararından memnunuz

Beyaz Saray, Rusya'nın ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımasının ardından Almanya'nın, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecini durdurma kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın uzun süredir Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'nin ilerlememesi için Almanya ile hareket edeceğini söylediğini anımsattı.