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Kuzey Kıbrıs’ta ilaç sorunu giderek büyüyor. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz ilaç krizini, “Ben böyle yokluk görmedim” ifadesiyle aktarırken, hasta yakınlarının derdine derman bulamayan vatandaşın isyanı ise büyüyor.

Bir süre önce vefat eden kanser hastası babasına ilaç bulamayan Murat Çınaroğlu, ülkedeki ilaç sorununun panadol, antibiyotiklerle sınırlı olmadığını belirtti.

Radyasyon Onkolojisi Teknikeri olan Murat Çınaroğlu, Onkoloji'de kemoterapide kullanılması gereken ilaçların para sıkıntısı nedeniyle tedarik edilmediğini ifade ederek, kanser hastası Hikmet Çınaroğlu için gereken ilacın yurt dışından getirilmesi için sıraya girdiğini ancak babasının 12 Şubat’ta vefat ettiğini belirtti. Çınaroğlu, hastaların umut olarak gördüğü ilaçların tedariki konusunda bir an önce daha etkili çözümler bulunması gerektiğini dile getirdi.

Öksüz: Böyle yokluk görülmedi

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkede yaşanan ilaç sorununa değindi. Öksüz, "Sağlığımız bile başka ülkelerdeki ilaç firmalarının iki dudağı arasına bakmakta. Maliyeti en düşük bir burun spreyine erişmemiz bile başka ülkelerdeki bireylerin kararlarına kalmıştır. Yani resmen muhtacız muhtaç” ifadelerini kullandı.

Öksüz, yaklaşık 45 yıllık mesleki deneyimi olan çok değerli bir meslektaşının, ‘ilaç sektöründe hayatımda böylesine yokluk hatırlamam’ dediğine işaret etti.

Öksüz, “Sağlığımız bile başka ülkelerdeki ilaç firmalarının iki dudağı arasına bakmakta. Maliyeti en düşük bir burun spreyine erişmemiz bile başka ülkelerdeki bireylerin kararlarına kalmıştır. Yani resmen muhtacız muhtaç!” dedi.

Türkiye’deki ilaç zammının ardından ülkeye yavaş yavaş ilaç gönderilmeye başlandığına da dikkat çeken Öksüz, “Bu süreçte vatandaşa en doğru bilgiyi aktaran, hastalara kesintisiz ilaç erişimini sağlayan ve de sağlık altyapısızlığının tüm yükünü çekerek topluma hizmet eden meslektaşlarıma ve ecza depolarımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Henüz ilaçta ihracat yasağının kalkmadığına da vurgu yapan Öksüz, “Halen daha birçok kalemde ülkemize ihracatı yasak olan ilaç sıkıntısı yaşanmaktadır. Her ne kadar yasal statüde bizim yetki alanımız dahilinde olmasa da bu sıkıntıyı çözene kadar canla başla uğraşacağız” açıklamasını yaptı.



Çınaroğlu: Babam için ilaç bulamadım

Kısa süre önce vefat eden Doğan Türk Birliği ve Baf’ın unutulmaz kalecisi, teknik direktör Hikmet Çınaroğlu’nun oğlu Murat Çınaroğlu, babasının kanser hastası olduğunu, gereken ilacı bulamadıklarını belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilaç sorununa değinen Çınaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizdeki ilaç sorunu panadol ya da antibiyotik sorunu olarak algılanmasın.

Yakın zamanda babasını kanserden kaybeden ve kanser hastalarını tedavi eden radyasyon onkolojisinde görev yapan biri olarak yaşanan olayı aktarayım.

Kemoterapi kanser tedavisinde kullanılan ve onkoloji uzmanı doktorun elindeki yegane silahlardan biri hasta için ise bir umuttur. Kemoterapi ilaçları birkaç çeşit olup hastalığa ve hastanın genel durumuna göre bunların birkaçı seçilip hastaya tüm dozu aynı anda veremeyecekleri için düzenli aralıklarla düzenli dozlarda verilir.

Bir personel olarak rahmetlik babam iki kez alması gereken ilacı hükümet “para sıkıntısı çekmesi” nedeni ile tedarik edemedi.

Daha vahimi son yazılan ilaç ise yurt dışından tedarik edileceği için ismimiz sıraya yazıldı ve maalesef babam rahmetlenmesine rağmen daha sıra gelmedi!

Bir sendikacı, bir radyasyon onkolojisi teknikeri, bir insan ve bir evlat olarak yaşadıklarımdan yola çıkarak bu hastaların umut olarak gördüğü ilaçların tedariki konusunda bir an önce daha etkili çözümler bulunması gerektiğini anlatmak istedim.

Bu arada o halen sıramız gelmeyen ilaç olur da gelirse yine gidip alacam ve onkoloji doktorumuza başka hastaya verebilmesi için teslim edeceğim.”

Tedavi görüyordu

Doğan Türk Birliği ve Baf’ın unutulmaz kalecisi, teknik direktör Hikmet Çınaroğlu, 12 Şubat 2022 tarihinde hayatını kaybetmişti. Çınaroğlu, 14 Şubat’ta Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verilmişti. Çınaroğlu’nun son bir yıldır kanser tedavisi gördüğü belirtilmişti.