Öneriler tartışmaya ‘kapalı değildir’

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in dün AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’le biraraya gelerek, Kıbrıs Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) adı altında sunduğu önerileri görüştüğünü yazdı.

Gazete, Rum hükümetinin, gündeme getirdiği GYÖ’lerin Türk tarafınca kamuoyu açıklamalarıyla reddedilmiş olmasını dikkate almayarak “sözlerin arkasına baktığını ve olumlu göstergeler gördüğünü” iddia etti.

Adada iki taraf arasında bir görüşmenin başlamasını hedefleyen Rum hükümetinin muhataplarına, önerilerinin “kabul et veya reddet” şeklinde olmadığı ve müzakere yoluyla tüm tarafların faydasına olacak anlaşmalara varılabileceği mesajını verdiğini belirten gazete, Kasulidis-Borrell görüşmesine geniş yer verdi.

Habere göre Kasulidis görüşmede, Kıbrıs Rum tarafının önerdiği GYÖ paketi hakkında Borrell’e bilgi aktarırken, GYÖ’lerin hayata geçirilmesinin tüm ilgili taraflar için olumlu olacağı ve sadece Kıbrıs sorunu değil AB-Türkiye ilişkilerindeki ortamı da iyileştireceği iddiasını dile getirdi.

Kasulidis’in ayrıca, GYÖ’ler sayesinde Türkiye’nin Ankara Protokolünü uygulayabileceğini, Mağusa limanı ile “Timbu” (Ercan) Havaalanının açılmasıyla birlikte Türk havaalanları ve limanlarının da Güney Kıbrıs’tan gelecek uçak ve gemilere açılabileceğini belirterek böyle bir gelişmenin AB’yle gümrük birliğinde de hareketlenmeye sebep olacak olması bakımından Türkiye için de çok faydalı bir gelişme olacağını öne sürdü.

Kasulidis’in ayrıca, bu önerilerin “kabul et veya reddet” şeklinde olmadığını, her iki tarafın da niyetinin doğrulanması durumunda görüşülmeye açık oldukları ilettiğini yazan gazete, bu yaklaşımın AB ve Borrell tarafından olumlu karşılandığını savundu.

Habere göre Borrell, öneriyi Türk tarafına iletmeye hazır olduğunu dile getirirken Rum tarafının bu girişiminin diğer ortaklar tarafından da “tanınacağına” emin olduğunu ifade etti.