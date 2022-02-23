Dolar artarsa zam gelecek

Özlem ÇİMENDAL

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlilerini tanıması ve savaş kapısını aralanması nedeniyle, Türkiye ve KKTC’de olası ‘buğday krizi’ ve ekmek fiyatları tartışma konusu oldu. Türkiye’de haber kanalları ekmek fiyatının 25 liraya kadar çıkabileceğini iddia ederken, KKTC’de en büyük un fabrikasının işletmecisi Tolga Ahmet Raşit, 4 aylık buğday stoklarının olduğunu söyledi.

Diyalog’a konuşan Raşit, 3 bin ton buğdayın dün Gazimağusa limanına ulaştığını ve gemiden boşaltma yapıldığını belirtirken, ekmeklik buğdayın tamamını Rusya’dan ithal ettiklerini belirtti. Raşit, bir soru üzerine, dolarda yükselme olması halinde un ve ekmek fiyatlarının da artacağını kaydetti.

Ekmek fiyatı üç katına çıkabilir

Küresel çapta yaşanan dalgalanmanın ucu Rusya’dan yılda 6 milyon doları aşan bir tutarda buğday ithal eden KKTC’ye de etkilemesi bekleniyor.

Buğdayın yüzde 100’nü Rusya’dan ithal eden KKTC’de şu anda 4 liradan satılan somun ekmeğin fiyatının iki hatta üç katına çıkabileceği belirtildi.

Ülkeye un sağlayan üç fabrikadan biri olan AR-UN’un Direktörü Tolga Ahmet Raşit, rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin daha da büyümesi halinde tahıl fiyatlarında yükselme olacağını söyledi. KKTC’nin buğdayın yüzde 100’ünü Rusya’dan aldığını ifade eden Raşit, “Buradaki 3 fabrikada un haline getirilerek piyasaya sürülüyor” dedi. Tolga Ahmet Raşit, AR-UN sipariş edilen 3 bin ton buğdayın ülkeye ulaştığını ve şu anda Gazimağusa Limanı’nda olduğunu belirterek, “Bu miktar 4 aylık un ihtiyacını karşılar” şeklinde konuştu. Ekmek fiyatlarının enerji ve dövizdeki iniş çıkışlarla bağlantılı olduğunu söyleyen Raşit, bu iki temelde yaşanan olumsuz gelişmelerin ekmek fiyatlarına yansıdığını ifade etti.

Raşit şunları söyledi:

“Rusya ve Ukrayna dünyanın tahıl ambarıdır. Tahılın büyük çoğunluğu orada üretiliyor. KKTC’de buğdayın yüzde 100’ünü, Türkiye ise yüzde 80’ini Rusya’dan alıyor. Eğer bir savaş çıkarsa ya da kriz büyürse her şeyde olduğu gibi tahıl fiyatları da yükselecek. Dolayısıyla yaşanacak artış KKTC’yi de etkileyecek. Ancak şu anda önümüzdeki 4 aylık sürede ekmek fiyatlarında bir artış öngörmüyoruz. Ancak döviz kurlarında aşırı yükseliş olursa un fiyatları da artacaktır.

Buğday ithalatı 6 milyon doları aştı

Öte yandan KKTC Ticaret Dairesi verilerine göre; 2021’de buğday ithalatı bir önceki seneye göre yüzde 23 arttı.

KKTC’ye 2020 yılında 5 milyon 490 bin 204 dolar tutarında buğday ithal edilirken, 2021 yılında 6 milyon 791 bin 261 dolar değerinde buğday ithal edildi.