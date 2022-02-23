Rumlarda 5 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saate 570 pozitif vaka tespit edilirken, can kaybı yaşanmadı.

Güney Kıbrıs'ta Covid-19 nedeniyle 5 kişi daha yaşamını yitirdi, son 24 saat içerisinde 104 bin 793 test sonucunda 2 bin 322 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı son 24 saate 17 bin 799 test yapıldığını, 570 pozitif vaka tespit edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 24 saatte yapılan test sayısı 17 bin 799, pozitif sonuçlanan test sayısı 570, 332 kişi de taburcu edildi. Pozitif çıkan vakaların 249’u Lefkoşa, 142’si Girne, 100’ü Gazimağusa, 36’sı Güzelyurt, 32’si İskele, 11’i de Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 17.799

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 570

Ülke dışından gelen vaka sayısı: 0

Yerel vaka sayısı: 570

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 332

Dün kaybedilen hasta: 0

Yapılan toplam test sayısı: 5.766.203

Toplam vaka sayısı: 65.632

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 61.427

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 4019

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 43

Karantinadaki vaka sayısı: 3969

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 188

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 7

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1516

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 367

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 451

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3221

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 129697.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta Covid-19 nedeniyle 5 kişi daha yaşamını yitirdi, son 24 saat içerisinde 104 bin 793 test sonucunda 2 bin 322 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Hayatını kaybedenler arasında 46 yaşında bir kadının olduğunu belirten Rum haber kaynakları, diğer

4 kişinin ise 71 yaşında bir erkek ile 74, 77 ve 84 yaşlarında 3 kadın olduğunu kaydetti.

Toplam vaka sayısının 311 bin 239, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 830'a yükseldiği belirtilirken tedavisi süren 157 kişiden 43'ünün durumunun ciddi olduğu da ifade edildi.