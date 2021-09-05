‘Londra Köprüsü Yıkıldı’

Birleşik Krallık'ta Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası yaşanacaklara ilişkin gizli bir rapor ortaya çıktı. Politico'nun ortaya çıkardığı belgelere "Londra Köprüsü Operasyonu" ismi verildi. Buna göre Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesi durumunda geniş güvenlik operasyonları düzenlenmesi planlanıyor, sosyal medyada kısıtlamalar da gündemde.

Birleşik Krallık'ta, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ölümü sonrası yaşanacaklar ve düzenlenecek törenler hakkında gizli bir rapor ortaya çıktı. Buna göre geniş güvenlik operasyonları düzenlenmesi planlanırken, sosyal medyada da kısıtlamalar da gündemde.

"Londra Köprüsü Operasyonu" (Operation London Bridge) adı verilen ve Politico tarafından yayınlanan gizli belgelerde cenaze töreninin ölçeği, İngiltere hükümetinin bunları karşılayacak kaynağı sahip olup olmadığı konusundaki endişeler yer aldı.

Planlara göre, Kraliyet ailesinin web sitesi, Kraliçe'nin ölümünü kısa bir açıklamayla duyurması planlanırken, siyah bir sayfa yer alacak. İngiltere hükümetinin resmi web siteleri ve sosyal medya hesaplarından siyah afişler paylaşılacak. Acil olmayan içerikler iletişim başkanlığı tarafından onaylanmadıkça yayınlanmayacak.

Cenaze töreni de planlandı

Belgelerde, Kraliçe'nin tabutu Buckingham Sarayı'ndan Westminster Sarayı'na bir alaya tarafından götürülecek ve burada üç gün boyunca günde 23 saat halka açık olacak katafalk üzerinde yer alacak.

Resmi cenaze töreni Kraliçe'nin ölümünden 10 gün sonra yapılacak ve "ulusal yas" ilan edilecek, ancak resmi tatil olmayacak. Kraliçe'nin ölümü hafta içine denk gelirse, çalışanların izinleri işverenlerin inisiyatifine bırakılacak, hafta sonlarına denk gelirse fazladan izin verilmeyecek.

Belgeler hükümetin şu ana kadarki planlarının tam resmini verirken, İngiltere Başbakanına bir memur tarafından "Londra Köprüsü'nün yıkıldığı" denilerek şifreli bir mesaj verilecek.

Tahta Charles çıkacak

Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ölümü sonrası tahta çıkacak Prens Charles için sürecin nasıl işletileceği de Londra Köprüsü Operasyonu ve Spring Tide operasyonu ile planlandı.

Başbakanlık tarafından yapılacak resmi ölüm ilanının ardından Birleşik Krallık'taki büyün bayrakların 10 dakika içerisinde yarıya indirmesi planlanırken, bunun gecikmesinin halkta öfke yaratmasından da endişe ediliyor.

Diğer yandan, 95 yaşındaki Kraliçe'nin sağlığında herhangi bir sorun bulunmuyor.