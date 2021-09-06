32 gün direnebildi

Suna ERDEN

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde 3 Ağustos 2021 tarihinden beri tedavi gören 29 yaşındaki Adile Fırat, önce 6 aylık bebeğini kaybetti, dün de sevenlerine veda etti.

Evli ve bir çocuk annesi Fırat, Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en genç hasta oldu.

Fırat’ın aşısız olduğu ve yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü belirtildi. 32 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Fırat’ın ölümüyle birlikte Coronavirüsten yaşanan can kaybı sayısı 67’ye yükseldi.

Hastaneye yatırıldığında 6 aylık hamile olan Fırat, 10 Ağustos tarihinde bebeğini kaybetmişti.

Fırat’ın aslen Şanlıurfalı olduğu, eşinin KKTC’de çalışıyor olmasından dolayı ülkeye geldiği belirtildi. Talihsiz kadının cenazesinin memleketine gönderileceği öğrenildi.

143 yeni vaka

Bir can kaybının yanı sıra dün Kuzey Kıbrıs’ta 143 pozitif vakaya rastlandı. Son 24 saatte b 8 bin 748 test yapıldı, 109'u yerel 143 pozitif vakaya rastlandı, 105 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, 4 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakalardan 41’i Lefkoşa, 32’si Girne, 28’i Gazimağusa, 6’sı İskele, 2’si ise Güzelyurt bölgesinden.

Sağlık Bakanlığı yoğun bakımda halen 14 kişinin bulunduğunu da bildirdi.

Güneyde 2 can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 29 bin 833 test sonucunda 147 yeni vaka tespit edildi, 2 kişi de hayatını kaybetti. Güney’de toplam can kaybı 515’e yükseldi.