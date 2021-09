Hislere tercüman oldu

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümeti, “bir an önce asgari ücreti belirlemeye” çağırdı.

Özersay yazılı açıklamasında, “Binlerce özel sektör çalışanı mağdurdur, sıkıntıdadır. Artık daha fazla oyalanmayın, asgari ücretin belirlenmesi için gereken adımı atın. Bu insanların maaşı eridi, alım gücü yok oldu. Yetersiz de olsa bu asgari ücret artışı bu insanlar için çok önemlidir, daha fazla geciktirmeyin” dedi.

Halkın Partisi’nin de hükümette olduğu dönemde salgın nedeniyle zora giren işverene verilen sigorta prim desteğinin devam ettirilmesinin gerekli olduğunu, hükümetin bir an önce bunun devamı yönünde karar alarak asgari ücretin de belirlenmesini sağlaması gerektiğini vurgulayan Özersay, “Hangi sektörler bu prim desteğinden yararlanacaksa bir an önce oturup bunu belirlemek ve asgari ücretin de önünü açmak gerekir, sürecin uzatılması özel sektör çalışanına haksızlıktır” ifadelerini kullandı.

Hükümetin önceliğinin “kurultayı ve koltukları” olduğunu savunan Özersay, hükümete, “Asgari ücret artışıyla hükümet olarak pek de ilgilenmiyor olmanızın sebebi bu insanların büyük bir bölümünün vatandaş olmaması yani seçmen olup size oy verecek olmamaları mıdır” diye de sordu.

Asgari ücret artışına dair bir eleştiri yapmadığına dikkat çeken Özersay, şöyle devam etti:

“Popülist bir yaklaşımla çıkıp asgari ücret artışının yetersizliğinden dem vurabilirdik ama yapmıyoruz çünkü samimi olmak gerekirse bizim dönemimizde de asgari ücret artışı yetersiz kalmıştır, bu ülkenin gerçekleriyle ilgili bir şeydir. Ama asgari ücret artışını zamanında belirlemez ve bu insanlara vermezseniz zaten var olan mağduriyeti iki kat artırmış olursunuz.”