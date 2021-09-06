Çocukların yüzü güldü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), tarafından düzenlenen Lefkoşa Çocuk Şenliği, 3 - 4 Eylül tarihlerinde Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirildi. Etkinlikte, video gösterimi, tiyatro gösterisi, kukla gösterisi, eğitici konferanslar, seminer, çeşitli eğitici ve eğlendirici atölyeler, deneysel laboratuvar çalışmaları, ebru sanatı uygulaması, çocuk yogası, oyunlar, boyama etkinliği, jimnastik, dans gösterisi, masal okuma ve çocuk konserleri yer aldı.

Açıklamaya göre, iki günde 34 aktivitenin yapıldığı etkinlikte, Dj Keo setleriyle çocukları eğlendirirken, Gezi Treni de çocuklara şarkılar eşliğinde Lefkoşa gezisi yaptırdı.

Etkinliğe ailesi ile katılan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın çocukların yüzlerinin güldüğü bir şehir olduğunu kaydederek, “Ayrımsız tüm çocukların çocukluklarını doyasıya yaşamaları için LTB her zaman çalışmaya devam edecek. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılında tüm çocuklarımıza başarılar dilerim” dedi.

