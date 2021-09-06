Öğrencilere iyi haber

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, GCE A Level sınav sonuçlarına sahip TC - KKTC çift uyruklu adayların Türkiye yükseköğretim kurumları tarafından kabul edileceğini bildirdi.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Amcaoğlu, “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” uyarınca Türkiye’deki yükseköğretim kurumları bünyesinde ayrılan “yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına”, KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE A Level sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak, GCE A Level sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuru yaptığını belirtti.

Amcaoğlu, TC Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan resmi görüşmeler çerçevesinde ortaöğretiminin tamamını burada tamamlayan ve KKTC’de ikamet eden, çift uyruklu adayların bundan böyle GCE A Level sınav sonuçları ile yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurabileceklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu, bu düzenlemenin öğrencilerimize hayırlı olmasını diledi.