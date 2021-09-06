Türkü de söyledi

Türkiye’de temas ve incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’nın ardından Kütahya’ya geçti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya’da yerel yöneticiler, bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve halk tarafından büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılandı.

Vatandaşlar ellerinde KKTC bayrakları taşırken, Cumhurbaşkanı Tatar’a büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya’nın Domaniç bölgesinde bulunan ve “Devlet Ana” olarak anılan Hayme Ana’nın Türbesi’ni ziyaret etti.

Hayme Ana, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin ninesi olup, Sungur Tekin, Gündoğdu Bey, Ertuğrul Gazi ve Dündar Bey’in annesiydi.

Anı defterine duygularını yazdı

Osmanlı'nın beylikten devlete geçişinin gerçekleştiği Domaniç'te, bu yıl 740'ıncı kez düzenlenen "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri"ne katılan Cumhurbaşkanı Tatar, Çarşamba köyünde yer alan Hayme Ana Türbesi'nde dua etti.

Türbedeki program kapsamında, Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan örtü, sandukanın üzerine yerleştirildi.

Tatar, anı defterine, "Hayme Ana'mızın huzurunda bulunmaktan büyük bir huzur duymaktayım. Ertuğrul Gazi, Osman Gazi'nin anne ve ninelerine, Osmanlı'nın yani Kıbrıs Türkü'nün de ecdadına, aynı soydan gelen Kıbrıs Türkü adına sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunarım. Büyük milletimizin bekası ve geleceği için geçmişimizi anmak, soyumuzun önemi ve mücadelemizin bilinci ile Hayme Ana'mızın başarıları, bir kadın olarak yaptıklarının ölümsüzleştirilmesi çok anlamlı. Mekanı cennet olsun." yazarak imzaladı.

Kıl Çadırda ‘Mağusa Limanı’nı söyledi

Tören alanına geçen Cumhurbaşkanı Tatar, burada kurulan kıl çadırları gezdi. Çadırdaki vatandaşlar, "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi.

Tatar'a, türbe ziyaretinde Kütahya Valisi Ali Çelik ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

“Anavatan ile bağlarımızı koparamazlar”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu yıl 740’ıncısı düzenlenen Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi, "Devlet Ana" olarak bilinen "Hayme Ana" için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki türbesini ziyaret ederek dua okudu.

Cumhurbaşkanı Tatar'a türbe ziyaretinde; Kütahya Valisi Ali Çelik ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve bazı milletvekilleri eşlik etti. Etkinlikte Kütahya Valisi Ali Çelik’in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada Hayme Ana’yı anma etkinliğinde bulunmaktan ayrıca büyük bir coşku ve heyecanla karşılanmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.