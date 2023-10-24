Meclise sevk edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü'nü imzaladı.

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bir açıklama yaptı.

"Türkiye'nin attığı adımla, İsveç'i çok yakında NATO'ya kabul edeceğimizi umuyorum." diyen Stoltenberg, TBMM'deki oylamanın hızla gerçekleşmesini umduğunu söyledi.

ABD: Memnuniyetle karşılıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada, "İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün Meclis'e sevk edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz ve en kısa sürede Meclis'ten geçmesini bekliyoruz" denildi.

Süreç nasıl işleyecek?

Protokol ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek?

TBMM Başkanlığı, protokolü önce Dışişleri Komisyonu’na gönderecek. Komisyon onayının ardından metin, TBMM Genel Kurulu’na gelecek.

Genel Kurul'un da onayının ardından Meclis süreci tamamlanmış olacak.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak.

