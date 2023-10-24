Endişeler seslendirildi

Raif UZKAN

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim ve okullar için gösterdiği tavırdan rahatsız ve mutsuz olduğunu bildirdi.

Sendika, çocukların sağlığı ve güvenliği için basın emekçilerini ve aileleri iş birliğine ve dayanışmaya çağırarak, herkesi kendileriyle okullarda bir tam gün geçirmeye davet etti.

Sendika dün saat 11.00’de 9 Eylül İlkokulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın "sorumluluktan kaçtığı, yasa dışı uygulamalar yaptığı ve okullarda öğrencilerin yüz yüze kaldığı tehlikeler bulunduğu" gerekçesiyle basın toplantısı düzenledi.

“Nitelikli Kamusal Eğitim” pankartının açıldığı eylemde, Sendika Genel Sekreteri Burak Maviş, öğretmenlerin her zaman olduğu gibi büyük fedakârlıklarla görevlerinin başında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Maviş, öğretmenin görevinin, eğitim ve öğretim etkinliklerini yürütmek olduğunu ifade ederek, “Öğretmen yalnız çocuğa akademik bilgi veren kişi değil, öğrencisinin sosyalleşmesi, duygusal gelişimi, beslenmesi, sağlığı ve güvenliği için de sorumluluk alan kişidir” dedi.

Maviş, ailelerin emanet ettiği evlatlarını, kendi evlatları gibi gördüklerini belirterek, yasalarda yazmayan birçok görevi, çocukların geleceği için ödev ve sorumluluk olarak kabul ettiklerini kaydetti.

Maviş, saldırganlık veya öfke, dürtüsel eğilimler, olumsuz düşünceler, sinirlilik, saldırganlık, uygunsuz davranışlar, dikkatsizlik, antisosyal vb. davranışların okullarda görülme sıklığının arttığını, 20 dakikalık teneffüste dahi okul alanlarının gürültüden geçilmeyen yerlere dönüştüğünü söyleyerek, “Öğle aralarının güvenli olacağını kim iddia edebilir?” şeklinde konuştu.

