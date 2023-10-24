Sektöre liderlik ediyor

Gloria Jean’s Coffees markasının 16 yıl önce master franchise’ını alarak ülkeye hem ilk franchise kavramını, hem de yeni bir sektör olarak nitelikli kahve sektörünü kazandıran Kaner Şirketler Grubu, bugün ülkenin dört bir yanına yayılan 14 mağazaları ile sektöre liderlik etmeye devam ediyor.

Halihazırda ülkenin dört bir yanında 14 mağazada toplam 3800 metrekarede hizmet veren Gloria Jeans Coffees Kuzey Kıbrıs, bir yıl içerisinde 18 mağazaya ve 5000 metrekareye ulaşmayı hedefliyor.

Kaner Group Franchise Bölümü Genel Müdürü Vedat Akdeniz, Gloria Jean’s Coffees Kuzey Kıbrıs ile 16. yılı doldurduklarını ve bu yılı “Sweet Sixteen” konsepti ile Gloria Jean’s Coffees mağazalarında misafirlerine yönelik çeşitli etkinlik ve kampanyalar ile kutladıklarını belirterek şunları söyledi: “Global bir marka olan Gloria Jean’s Coffees ile Kuzey Kıbrıs’ta master franchise anlaşması imzalayıp ilk mağazamızı açmamızın üzerinden 16 yıl geçti. İlk kez global bir markanın master franchise’ını ülkemize kazandırmış olduk. Ülkemizi hem nitelikli kahve ile hem de barista mesleği ile tanıştırdık. 16 yıl önce, bugün koskoca bir sektör haline gelen nitelikli kahve sektörünün temellerini attık. Böylesi bir kazanıma vesile olmaktan hem büyük bir mutluluk hem de gurur duyuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 14 mağaza ile ülkenin her bölgesinde kahveseverler ile buluşuyoruz. Toplam 100 çalışan ile 3800 metrekarede hizmet veriyoruz. Önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde birçok hedefimizin yanı sıra personel sayısını 150’ye, mağaza sayısını da 18’e çıkararak toplam 5000 metrekarede hizmet vermeyi hedefliyoruz.”





Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2023, 09:51