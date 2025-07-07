Büyük üzüntü yarattı

Irak'ın kuzeyinde metan gazı zehirlenmesi nedeniyle Üsteğmen Ege Akar, Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı, Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak şehit oldu.

Acı haber, şehitlerin baba ocağına ateş düşürdü.

Metan gazına maruz kalarak şehit olan Üsteğmen Ege Akar'ın şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin Buca ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki sitede yaşayan ailesinin evine gelen yetkililer, Üsteğmen Akar'ın (26) şehadet haberini iletti.

Apartmanın önüne belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu.

Ailenin yaşadığı daireye ve siteye Türk bayrakları asıldı.

Şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan'ın şehadet haberi, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Taşbaşı Mahallesi'nde yaşayan baba Remzi, anne Sebahat Akdoğan ve diğer aile üyelerine şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti.

Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştı.

Askeri yetkililer, şehit Özkanlı'nın Fatih Mahallesi'ndeki anne ocağına gelerek anne Huriye Özkanlı ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.

Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı.

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine ulaştı.

Askeri yetkililer, şehit Kuşak'ın Kepsut ilçesine bağlı kırsal Alagüney Mahallesi'ndeki baba ocağına gelerek baba Mehmet (66) ile anne Cemile Kuşak'a (65) ve yakınlarına şehadet haberini iletti.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım.

Türkiye’nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyor; ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Mekânları cennet olsun, aziz milletimizin başı sağ olsun."

Şehidin naaşını ararken şehit oldular

Şehit düşen askerlerin 2022 yılında yitirdikleri Pilot Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını aramak için mağaraya girdikleri ve zehirlendikleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu Pilot Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır.

Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman personelimiz şehit olmuştur.

Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir.

KKTC acıya ortak oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürker ve Başbakan Ünal Üstel, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı.

Tatar, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’inin şehit olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk halkına başsağlığı diliyorum."

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de"Vatan uğruna büyük bir fedakârlık ve cesaretle görevleri icra ederken metan gazı sızıntısı sonucu şehit olan 5 askerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve aziz Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum," ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel de mesajında, "Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Acımız büyük, yüreğimiz Türkiye ile birlikte." ifadelerine yer verdi.