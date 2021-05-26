CTP iktidara talip

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti olarak hedeflerinin ‘her alanda kalkınma planı uygulamak’ olduğunu söyledi.

Erhürman ve beraberindeki heyet, Cenevre’de gerçekleştirilen 5+BM gayri resmi Kıbrıs toplantısının ardından sendika ve sivil toplum örgütlerine yaptıkları ziyaretler çerçevesinde, dün Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretinde CTP Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve MYK üyesi Tülin Murat eşlik etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Erhüman ve beraberindeki heyet, sendika yetkilileriyle Cenevre sürecinin öncesi ve sonrası ile ekonomik konuları ele aldı. Erhürman ayrıca, göreve yeni seçilen sendika yönetimini de tebrik ederek başarılar diledi.

BMGK kararları dışında kaldık

Cenevre’ye gitmeden önce tarafların pozisyonlarını açıkladıklarını ve bu pozisyonlar neticesinde toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemediklerini anlatan Erhüman, bir sürpriz yaşanmadığını ve toplantının sonuçsuz kaldığını söyledi.



Yapılması gerekenin Crans Montana’daki zirvede Anastasiadis’in Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliklerini kabul etmeyerek masayı nasıl devirdiğini tüm dünyaya anlatılması olduğunu ifade eden Erhürman, buna karşın Türk tarafının masaya iki ayrı devlet önerisi getirerek BMGK kararları dışında kaldığını kaydetti.

Uzun vadeli kalkınma planları

CTP Genel Başkanı Erhürman, CTP’nin uzun vadeli kalkınma planlarını da anlatarak, bunun Anayasa’da da yeri olduğunu ve sosyal, kültürel, ekonomik kalkınma planı olarak geçtiğine işaret etti.

Erhürman, imzalanan protokollerin kalkınma planlarının yerine geçemeyeceğini savunarak, partisinin uzun vadeli kalkınma planlarına ilişkin şöyle konuştu:

Bunu seçimlerin hemen ardından gündeme getirmemiz gerekiyor. Bu önerimizde eğitimden sağlığa, hayvancılığa kadar her alanı ayrıntılı olarak çalışıp, hatta mümkünse Meclis’ten nitelikli bir çoğunlukla geçirip herkesi bağlayan bir tür ekonomik sosyal kültürel anayasayı hayata geçirmemiz gerekiyor.

Elmalı: Her geçen gün şartlar zorlaşıyor…

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı da birlikte hareket etmeye en çok ihtiyaç duyulan dönemlerden birinden geçildiğini belirterek, ülkede her geçen gün şartların daha da zorlaştığını kaydetti.