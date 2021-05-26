Meyveleri toplanacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldığı bir televizyon programında, salgın döneminde ekonominin düzlüğe çıkmasına yönelik kararlı adımlar atıldığını kaydederek ilerleyen zamanlarda bunun meyvelerinin toplanacağına işaret etti.

KKTC’ye, Anavatan Türkiye’den bugüne kadar 140 bin aşının geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, global ölçekte aşıya büyük bir talep olduğunu, Türkiye’ye yeni aşıların ulaşmasına müteakip KKTC’ye de yeni doz aşıların geleceğini belirtti.

Bugüne kadar Güney Kıbrıs’a AB’den 500 bin aşı gelmesine rağmen KKTC’ye 30 bin aşı gönderildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bunun haksızlık olduğunu ifade etti.

Bileklik uygulamasının önemli bir kontrol mekanizması olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bilekli uygulamalı kapalı turizm açılımının turizmde önemli bir mesafe sağlanacağını dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Tatar, çift aşılı ve PCR testli geliş gidişlerin gündemde olduğuna da dikkat çekti.

Salgın başarıyla yönetildi

Türlü zorluklara rağmen Covid-19 salgının başarıyla yönetildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, rehavete kapılmadan gerekli önlemlerin uygulanmaya devam edilmesinin önemine dikkat çekti ve halk sağlığını korumaya yönelik adımların atılmasına devam edileceğini belirtti.

Tatar, Sağlık çalışanlarının özverili hizmetleri ve Başbakanlığı döneminde tamamlanan Acil Durum Hastanesi ve diğer sağlık altyapı yatırımları sayesinde pandeminin önüne geçileceğine inanç belirtti.

Elis Sermaye’yi tebrik etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, International World Latin Dance Cup yarışmasında ikinci gelerek uluslararası başarıya imza atan Elis Sermaye ve babası Hakan Sermaye’yi kabul etti.

Yapılan açıklamada, Elis Sermaye’nin başarılarını yakinen takip ettiğini ve gurur duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC bayrağı ile kazanılan ödüller nedeniyle KKTC halkı adına Elis Sermaye’ye teşekkür etti.