Tepki artıyor

Gazimağusa’da faaliyet gösteren 7 sivil toplum örgütü, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın (KTEZO) geçiş kapılarının açılması talebiyle yaptığı eylemlere destek belirtti.

Konuyla ilgili Mağusa Suriçi Derneği, Hayata Dokun Hareketi, Mağusa Kültür Derneği, Mağusa İnisiyatifi, Kıbrıs Türk Polifonik Korolar Derneği, Mağusa Kadın Merkezi Derneği ve Kıbrıs Sanat Derneği’nden yapılan ortak açıklamada, geçiş kapılarının kapatılmasının ülke ekonomisinde yıkıma neden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kapıların kapanmasıyla, Kıbrıslı Rumların ve Güney’de yaşayan yabancıların ülke ekonomisine yapacağı katkılardan mahrum kalındığı belirtildi.

Açıklamada 7 örgütün, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın bugün saat 16.30’da Derinya geçiş kapısının açılması talebiyle gerçekleştireceği eyleme destek verdiği de vurgulandı.

CTP’den de tam destek



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın (KTZEO) Derinya geçiş kapısı dâhil tüm geçiş kapılarının açılması talebiyle düzenlediği eylemlere tam destek verdiğini duyurdu.CTP’den yapılan açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü ve izolasyonlar nedeniyle kronik yapısal sorunlar yaşayan Kuzey Kıbrıs ekonomisinin Covid-19 pandemi süreciyle çökme noktasına geldiği ve hükümetin yanlış ve iş bilmez politikaları nedeniyle de yaşanmakta olan sosyal krizin had safhaya çıktığı” öne sürüldü.Yaşanmakta olan süreçte dövizin değer kazanması nedeniyle Kuzey Kıbrıs’ın, Güney Kıbrıs’ta yaşayanlar için cazibe merkezi haline geldiğine dikkat çekilen açıklamada, üniversite öğrencilerinin yokluğu ve turizm sektörünün kapalı olduğu bu dönemde, geçişlerin başlamasıyla ekonomide yaşanması beklenen canlanmanın tüm ekonomik sektörlere bir can suyu olacağı belirtildi.Açıklamada, “Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın Derinya geçiş kapısı dâhil tüm geçiş kapılarının açılması talebiyle düzenlediği eylemlere tam destek veriyor ve Çarşamba günü saat 16.30’da Buğday Camii önündeki etkinlikte birlikte olacağımızı duyuruyoruz” denildi.