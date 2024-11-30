Muhalifler sokağa döküldü

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin, Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin 2028'e kadar askıya alınmasına yönelik kararı, muhalifleri sokağa döktü. Parlamento binasına girmeye çalışan AB yanlıları polisle çatıştı. Kobakhidze, "Avrupa Birliği'ne dilenerek, tek ayak üzerinde durarak girmeyeceğiz. Onurlu bir şekilde, düzgün bir demokratik sistemle, güçlü bir ekonomiyle gireceğiz" dedi. Gürcistan'da muhalifler, Başbakan İrakli Kobakhidze'nin Avrupa Birliği müzakerelerine dair aldığı kararı protesto etti.

Polis, parlamento binasının girişlerini kuşatmaya çalışan göstericilere müdahalede bulundu.

Bazı göstericiler parlamentonun ön kapısını korumak için kurulan çelik bariyerine vurarak zarar vermeye çalışırken, binanın bir tarafını kuşatmaya çalışan göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri, göstericilere karşı tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Polisin müdahalesi üzerine geri çekilen göstericiler, parlamento binasına yakın Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapatarak barikatlar kurdu.

Yerel basına göre olaylarda birkaç kişi gözaltına alındı.

"Yalan dolu beş karar"

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, AB ile üyelik müzakerelerinin başlatılması konusunu 2028'e kadar gündeme getirmeyeceklerine yönelik karar aldıklarını duyurdu.

Kobakhidze, "Zor bir yol olacak. Önümüzde yaklaşık 6 yıl var, hedefimiz daha önce de söylediğimiz gibi 2030 yılında Avrupa Birliği'ne katılmaktır" açıklamasını yaptı.

Bazı Avrupalı siyasetçileri Gürcistan'ın iç işlerine karışmakla suçlayan Kobakhidze, "Avrupa Parlamentosu, geçen üç yılda sadece Gürcistan toplumunun değil aynı zamanda Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyinin de kabul etmediği, yalan ve hakaretlerle dolu beş kararı kabul etti" diye konuştu.

"Onurlu şekilde gireceğiz"

Son yıllarda ülkesinin iç işlerine karışan bazı Avrupalı siyasetçilerin, AB üyeliğiyle ve AB'nin parasıyla Gürcistan'a şantaj yaptığını belirten Kobakhidze, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı aldık. Ayrıca 2028 sonuna kadar AB'den gelecek her türlü bütçe hibesini reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

