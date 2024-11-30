Devletin sektörle ilgili vizyonu yok

Casino İşletmecileri Birliği’nin 9. Olağan Kongresi, Alsancak’ta faaliyet gösteren Merit Royal Diamond Hotel’de düzenlendi. Kongrede Ahmet Arkın, oy birliği ile yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Toplantıya birliğin üyelerinin yanı sıra turizm sektörü temsilcileri, şirket yöneticileri ve paydaş kuruluşlardan geniş bir katılım sağlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, 9. Dönem Faaliyet Raporu okundu. Yapılan oylamada, Ahmet Arkın iki yıllığına yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Yönetim Kurulu’nda Hasan C. Örek, Muhammet Yılmaz, Sertuğ A. Gülcan, Ayhan Sarıçiçek ve M. Gürdal Büyükgüngör asil üye olarak yer alırken, Erman Sarı ve Mustafa Sağlam yedek üyeliklere getirildi. Denetleme ve Disiplin Kurulları’nda da deneyimli isimler görev aldı.

Arkın giriş yasağını eleştirdi

Casino İşletmecileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arkın, kongrede yaptığı çarpıcı konuşmasında KKTC’de casinoların karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekti. Özellikle KKTC vatandaşlarına uygulanan casinoya giriş yasağına vurgu yapan Arkın, şunları ifade etti:

“Devletimizin sektörümüzle ilgili bir vizyonu yok. Dünyada iki yer hariç hiçbir ülkede vatandaşların casinoya girişi yasak değildir. Bu yerlerden biri Hindistan’ın GOA eyaleti, diğeri ise Nepal’dir. Bizim ülkemizde bu yasak, sektöre büyük zarar vermektedir.”

Arkın, casinoların yasal çerçevesinin eksikliğine de dikkat çekti:

“Bir vatandaşımız casinodan kazandığı parayı bankaya yatırdığında adli süreç başlıyor. Bu durum, yatırımcıları ve sektörü zor durumda bırakıyor. Siyasilerimiz bu konuda bir adım atmalı ve yeni düzenlemeler yapmalıdır.”

Ahmet Arkın, sektörün kamuoyu ile iletişimini artırması gerektiğini belirterek, yenilikçi yaklaşımlar benimsenmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Önümüzdeki dönemde kamuoyu ile daha güçlü bir bağ kurarak, bu yasağın kaldırılması için ısrarcı olacağız. Ancak, daha çok engellerle karşılaşabiliriz. Bu engelleri aşmanın yolu, devleti yönetenleri bilgilendirmek ve vizyon kazandırmaktan geçiyor.”

Tolun: Turizm sektörünün yalnızlığı kabul edilemez

KITSAB Başkanı Orhan Tolun, kongrede yaptığı konuşmada, pandemi döneminde turizm sektörünün yaşadığı zorluklara ve siyasilerin sektörü yalnız bırakmasına vurgu yaptı. Tolun şunları söyledi:

“Pandemi döneminde hep bizden destek isteyen siyasiler, bugün maalesef burada yok. O günlerde bizi yanlarında görmek isteyenler, bugün yanımızda değil. Bu, sektörün yalnız bırakıldığının en açık göstergesidir.”

Tolun, Kıbrıs’a gelen turist sayısındaki düşüşü ve sektörün ekonomik darboğazını çarpıcı verilerle gözler önüne serdi.

Tolun, “2009 yılında ülkemize 150 bin İngiliz turist gelirken, bugün bu sayı yarıya bile ulaşamıyor. KKTC'ye artık yalnızca Türkiye’den turist geliyor. Bu durum, uluslararası turizmde yaşadığımız gerilemeyi açıkça göstermektedir.”dedi.

Tolun, turizmin yeniden canlandırılması için acil eylem planlarına ihtiyaç olduğunu belirtti:

Seyahat acentelerine verilen teşvikler yeniden sağlanmalı.

Türkiye-Kıbrıs uçuş fiyatları iç hat tarifesine çekilmeli.

KKTC’nin uluslararası tanıtımına önem verilerek, Avrupa’dan turist çekmeye yönelik kampanyalar başlatılmalı.

Esenyel: KKTC casinoları dünya standartlarının üzerinde

Eski Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, KKTC casinolarının dünya çapındaki kalitesine dikkat çekerken, Güney Kıbrıs’ın bu alanda KKTC’ye yetişemediğini belirtti. Esenyel, KKTC’nin eğlence turizmindeki başarısını şu sözlerle vurguladı:

“Las Vegas, Makao ve Monte Carlo’daki casinoları yerinde görme fırsatım oldu. KKTC’deki casinolar, bu destinasyonlardaki standartların çok üzerindedir. Güney Kıbrıs bile artık bizi kıskanıyor ve ‘Türkler bizi yalnızca casino turizmde geçebildi’ diyerek bunu itiraf etmek zorunda kalıyor.”

Esenyel, bu başarının yalnızca casinolarla sınırlı olmadığını, KKTC’nin genel turizm altyapısının da bölgedeki ülkeleri geride bıraktığını dile getirdi. Esenyel, “Bugün bu coğrafyanın en kıskanılan otellerine sahibiz. Beş yıldızlı tesislerimiz, Güney Kıbrıs da dahil olmak üzere bölgedeki tüm rakiplerimizi geride bırakmış durumda.”dedi.

Esenyel, sektörün bu güçlü konumuna rağmen devletin yeterli desteği vermediğini belirterek şunları kaydetti: “Eğlence turizmi, KKTC’nin uluslararası alandaki en güçlü tamamlayıcı turizm modelidir. Devletin, bu sektörü daha ileri taşımak için net bir vizyon belirlemesi gerekiyor. Aksi halde bu büyük potansiyel heba olacaktır. Bakın, ben hep bunu söylüyorum. Lobby faaliyetlerinin eksikliğinden mütevelli. Bugün eğer ki bir Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, bugün bir Seyahat Acenteleri Birliği, bugün bir Restorancılar Birliği, bugün bir Rehberler Birliği, konuşuluyor da casinocular birliği denildiği zaman böyle sanki bu birliklerin dışındaymış gibi düşünülen bir birlik olmaması gerekmekte. Çok üzgünüm.”

“Sektör yalnız bırakılamaz”

Kongrede söz alan diğer konuşmacılar ve birlik üyeleri, pandemi dönemi sonrası casinoların yalnız bırakılmasına yönelik sitemlerini dile getirdi. Katılımcılar, casinoların KKTC ekonomisi için taşıdığı stratejik öneme vurgu yaparak, devletin sektöre hak ettiği desteği vermesini talep etti.