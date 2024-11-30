BM kararlarına destek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Ürdün Kralı II. Abdullah’ın ortak açıklamasında, Kıbrıs sorununu ele aldıkları ve sorunun uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları uyarınca adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne destekleri vurgulandı.

Üç lider müzakereler aracılığıyla barışçıl bir çözüme ilişkin çabaları sabote eden veya uluslararası hukuk ile BM’nin ilgili kararlarına aykırı olan tüm tek taraflı tedbir ve eylemlerin sona ermesi gerektiğine de işaret etti.

Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün (UNFICYP) barış ve istikrarı korumadaki önemli rolüne de işaret edilen ortak açıklamada, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünün yalnızca Kıbrıs halkının değil bölge barışı ve istikrarının da önemli şekilde yararına olacağı belirtildi.

Sivil Filistin nüfusunun zorla yerinden edilmesine ilişkin her türlü girişimin reddedildiği de belirtilen açıklamada, tam bir ateşkese duyulan acil ihtiyaç da vurgulandı.

Ortadoğu sorunu

Bu arada Yunanistan ve Ürdün liderleri üçlü zirve toplantısının ardından yaptıkları ortak açıklamada, Orta Doğu’da gelişmekte olan durumdan duydukları derin endişeyi belirttikleri ifade edildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, İsrail ile Filistin arasındaki anlaşmazlığın iki devlet çözümü temelinde kapsamlı, adil ve kalıcı bir şekilde çözülmesine destek belirten Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün, Lübnan’la ilgili ateşkes anlaşmasına dair açıklamadan duydukları memnuniyeti belirtti.

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün zirvenin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Kıbrıs sorununun uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları uyarınca adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne ilişkin müzakerelerin hızlı bir şekilde yeniden başlaması çağrısında da bulundu.