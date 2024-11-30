'Etle tırnak gibiyiz'

İstanbul’da Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı Fotoğraf Sergisi açılışına katılan Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğunu vurguladı.

ürkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı tarafından Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığında hazırlanan “Kıbrıs Barış Harekatının 50 Yılı Fotoğraf Sergisi”nin açılışına katılan Başbakan Üstel’e, açılışta, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak eşlik etti.

Başbakan Üstel, açılışta yaptığı konuşmada, serginin düzenlenmesinden dolayı Yaşar Güler, Mehmet Nuri Ersoy ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kıbrıs Türk halkının büyük bir varoluş mücadelesi verdiğini ifade eden Üstel, varoluş mücadelesinin Kıbrıs Türk halkının her zaman güvendiği ve etle tırnak gibi olduğu Anavatan Türkiye ile birlikte verildiğini kaydetti.

Başbakan Üstel, konuşmasının ardından Türkiye Milli Savunma Bakanı Güler, Kültür Turizm Bakanı Ersoy ve komutanlar ile sergiyi gezdi. Başbakan Üstel, bandonun söylediği Kıbrıs şarkılarına da eşlik etti.

