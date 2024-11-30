Tümü satıldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Türkeli bölgesinde önceki gün gerçekleştirilen Emek Operasyonunda tutuklanan Letonya uyruklu Alekses Taovikinenws, Vikilias Sinkecisk ve Andrejs Taovikinens dün sabah mahkemeye çıkarılarak, cezaevine gönderildi.

Duruşmada zanlıların eylül ayından bu yana bir kilo kokain, 3 kilo hintkeneviri ve bir buçuk kilo bonzaiyi ülkeye ithal edip, dağıttığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 19 Kasım 2024 tarihinde, Türkeli köyünde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Emek Operasyonu" kapsamında, Alekses Taovikinens’in kullanımında, Vikilias Sinkecisk ve Andrejs Taovikinens’in yolcu olarak bulundukları aracın durdurulduğunu, zanlıların kaçmaya çalışırken, makul kuvvet kullanılarak, tutuklandıklarını söyledi.

Polis, yapılan aramada aracın arka koltuğunda küçük bahçe kürekleri içerisinde 5 ayrı vakumlu naylonda 140 gram hintkeneviri, 4 ayrı vakumlu naylonda 240 gram sentetik cannabionid ve küçük bahçe kürekleri bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, zanlılardan temin edilen ifadeler ışığında uyuşturucu maddeleri aynı gün Güney Kıbrıs’tan ithal ettiklerini, 120 gram bonzaiyi bir şahsın alması için Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesindeki yol kenarında bir ağacın altına gizlediklerini söylediklerini açıkladı. Polis, Alekses Taovikinens’in gösterimiyle uyuşturucunun bulunup emare alındığını söyledi.

Polis, yine Alekses Taovikinens’in 18 Kasım’da güneyden ithal ettikleri 12 gram kokain türü uyuşturucu maddeyi Lefkoşa Küçük Sanayi bölgesinde bir şahsın alması için toprak alana gömdüklerini söylediğini açıkladı.

Polis, 12 gram kokainin de bulunarak emare alındığını, böylelikle toplam 512 gram uyuşturucu ele geçirilmiş olduğunu kaydetti.

Yüklü miktarda uyuşturucu getirdiler

Polis memuru, zanlıların 5 Kasım’da Girne’de gerçekleştirilen ve 400 gram kokainin ele geçirildiği Gaymak Operasyonuyla bağlantılarının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların 400 gram kokaini güneyden ithal edip, tanımadıkları şahısların alması için ağaç altına bıraktıklarını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, yine Girne’de gerçekleştirilen bir başka operasyonda ele geçirilen 81 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddeyle ilgili zanlıların bağının olduğunu tespit ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 10 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlıların eylül ayından bu yana bir kilo kokain, 3 kilo Kenevir ve bir buçuk kilo bonzaiyi ülkeye ithal edip, büyük bir kısmını birçok konuma bıraktıklarını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlıların telefonlarında birçok konum ve uyuşturucu fotoğrafları tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ifadelerinde uyuşturucu işinden kazanç sağladıklarını söylediklerini, neredeyse her gün güneyden kuzeye gidip geldiklerinin belirlendiğini söyleyerek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

