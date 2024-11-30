Ortak hareket edelim

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam ülkelerinin Gazze'deki zulme karşı ortak tepki vermesi için Türkiye'nin diplomatik temaslarının sürdüğünü söyledi. Erdoğan, "Filistin'de işgal ve katliam sona erinceye, bağımsız bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'nin Geleceği Konulu Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi.

İslam ülkelerinin İsrail'in karşı ortak hareket etmesinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mücadelemiz Filistin'de işgal sona erinceye kadar devam edecek" ifadesini kullandı.

Erdoğan mesajında şunları söyledi:

"Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz. Gönderdiğimiz 86 bin tonu aşan yardımla Filistin'e en fazla destek olan ülkelerden biriyiz. İslam ülkelerinin Gazze'deki zulme ortak tepki vermesi ve ortak hareket edilmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Filistin'de işgal ve katliam sona erinceye başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz."

