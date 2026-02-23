Meksika karıştı

Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden birine liderlik eden "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü.

Operasyonun ardından kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Birçok kentte araçlar ateşe verildi.

Meksika'da ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) büyük darbe vuruldu.

Dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olan CJNG lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonun ardından hava yoluyla nakli sırasında aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Meksika basını, El Mencho'nun Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Operasyonun ardından Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe veren kartel üyeleri, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nda da silah seslerinin yükseldiği bildirildi.

Yerel kaynaklar, CJNG üyelerinin havalimanına baskın düzenlediğini ve güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiğini bildirdi. Sosyal medyada havalimanından paylaşılan görüntülerde çok sayıda insanın panik içinde kaçtığı görüldü.

Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, halka "durum kontrol altına alınana kadar" evde kalmaları çağrısında bulunarak, toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığını ve ülkenin en az beş bölgesine yayılan "şiddet olayları" nedeniyle eyalet yollarında seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

ABD: Harika bir gelişme

ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Christopher Landau, “El Mencho'nun ölümü Meksika, ABD, Latin Amerika ve tüm dünya için harika bir gelişme” dedi.

Landau, Meksika'daki şiddet olayları nedeniyle endişeli olduklarını da sözlerine ekledi.

Washington yönetimi, El Mencho'nun yakalanmasına veya mahkum edilmesine yol açacak bilgi karşılığında 15 milyon dolara kadar ödül teklif etmişti.