Ölenlerin sayısı 622 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 15 milyon 234 bine ulaşırken, can kaybı 622 bin 566'ya, iyileşenlerin sayısı 9 milyon 198 bine yükseldi.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 4 milyon 63 bine yükselirken, can kaybı 145 bin 414'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 898 bini geçti.

Ülkede 100 binden fazla kişi, Covid-19 aşışı denemeleri için gönüllü olurken, başkent Washington DC'de salgın nedeniyle evinin dışına çıkan herkese maske zorunluluğu getirildi.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 178 bine, can kaybı 81 bin 828'e çıktı. Ülkede 1 milyon 465 bin 970 kişi de iyileşti.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 45 bin 411 artarak 1 milyon 239 bin 496'ya ulaştı, 29 bin 894 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 784 bin 255 kişinin iyileştiği bildirildi.

Rusya'da vaka sayısı 789 bin 190'a, can kaybı 12 bin 745'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 572 bin 53 oldu.

İspanya'da vaka sayısı 314 bin 631'e yükselirken, can kaybı 2 artarak 28 bin 426 olarak kaydedildi.

İngiltere'de ise vaka sayısı 296 bin 377'ye ulaştı, 45 bin 501 kişi öldü.

İran'da vaka sayısı 281 bin 413'e yükseldi, can kaybı 14 bin 853 oldu, 244 bin 840 kişi de sağlığına kavuştu. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgının yıl sonuna kadar devam edeceğini belirterek, halktan alışkanlıklarını değiştirmesini istedi.

İtalya'da can kaybı 9 artarak 35 bin 82'ye, toplam vaka sayısı 245 bin 32'ye, iyileşenlerin sayısı 197 bin 628'e ulaştı.

Fransa'da ise can kaybı 7 artarak 30 bin 172'ye yükselirken, vaka sayısı 178 bin 336, iyileşenlerin sayısı da 79 bin 957 olarak açıklandı.

Irak'ta, bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Belçika'da, Sağlık ve Göç Politikaları Bakanı Maggie de Block, artan vaka sayıları ışığında normalleşme sürecinde 5'inci aşamaya şu anda geçilmeyeceğini, ilave kısıtlamaların gündemde olduğunu söyledi.

Lüksemburg'da Covid-19 vakalarındaki artışın ardından, ülkedeki hemen hemen tüm atık sularında virüs izine rastlandığı bildirildi.

Suudi Arabistan, hac sırasında ibadet mekanlarında günde 10 defa sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirileceği, bunun için 3 vardiya halinde günde 3 bin 500 işçinin çalışacağını açıkladı.

Sinema dünyasının önemli festivallerinden Toronto Uluslararası Film Festivali (TIFF), salgın nedeniyle bu yıl dijital ortamda gerçekleştirilecek.

Zimbabve'de, Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 100 binden fazla kişi gözaltına alındı.

“Seyahate Çık“ kampanyası başlatıldı

Japonya Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tedavisinde "Deksametazon" isimli ilacın kullanımını onaylarken, ülkede yerel turizm piyasasını canlandıracak turizm teşviki “Seyahate Çık“ kampanyası başlatıldı.

Bolivya'nın iki şehrinde özel emniyet biriminin, büyük bölümü Covid-19 nedeniyle öldüğü düşünülen 420 kişinin cesetlerini topladığı bildirildi.

Çin Süper Ligi'nde forma giyen futbolculara yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.

Irak'ta, salgın nedeniyle Kurban Bayramı süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde artan Covid-19 vakaları dolayısıyla 6 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Singapur'da Covid-19'a karşı potansiyel aşının insanlar üzerinde test edilmeye başlanacağı bildirildi.