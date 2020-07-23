Mühendislerden önemli uyarı

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), normalin üstüne çıkan fare popülasyonu ile mücadele başlatılması gerektiğini kaydetti.

ZMO Başkanı Erkut Uluçam yaptığı yazılı açıklamada, fare popülasyonunun tarımsal ürün ve yapılardaki zararların dışında bulaşıcı hastalıklara yol açtığını belirterek, “Bu konuda sorumluluk Tarım Bakanlığının yanında Sağlık Bakanlığını da ilgilendirecek boyuttadır. Ülkemiz pandemi süreci ile yeterince hassasiyet yaşamışken kemirgenler dolayısı ile yayılabilecek salgın konusunda gerekli önlemler ivedilikle alınmalı ve derhal mücadele başlatılmalıdır. “ ifadelerini kullandı.

Fare mücadelesinde toplu ve tarama mücadelenin esas olduğuna vurgu yapan Uluçam, özellikle doğal dengenin bozulduğu alanlarda, her yıl zamanında ve popülasyon sayısını baskı altına alınıncaya kadar mücadele yapmanın zorunlu olduğunu ifade etti.

Ülkede tarımsal ve kırsal alanlardaki mücadelenin her yıl Tarım Bakanlığının hazırladığı zehirli yemlerle yapıldığını kaydeden Uluçam, bu yıl gereken zamanda ve yeterli miktarda mücadele yapılamadığını ileri sürdü.