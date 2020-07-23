Osita 9 yıl yatacak

Suna ERDEN

Lefkoşa’da evine misafir olarak gelen Nijeryalı Z.G.’ye tecavüz ettiği belirtilen 32 yaşındaki Nijeryalı üniversite öğrencisi Osita Samson Eluagu hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 9 yıl hapse mahkûm edildi. Kararda sanığın yargılandığı ‘ırza geçme, zorla alıkoyma, cinsel saldırı ve darp’ suçlarının uzun süreli hapis öngördüğü belirtildi.

Kararı açıklayan Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, cinsel saldırının 3 Haziran 2019 tarihinde Lefkoşa’nın Küçük Kaymalı bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

Katip, Osita Samson Eluagu’nun evinin yatak odasında birlikte içki içtiği Z.G.’nin ağzını elleriyle kapatıp, darp edip elbiselerini zorla çıkararak tecavüz ettiğini belirtti. Kâtip, sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine değinerek, caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, sanığın işlemiş olduğu suçun bir başka şahsın vücut dokunulmazlığını rızası olmadan ihlal ettiğini, bu tür suçların toplumda huzuru bozduğunu ve infiale neden olduğunu ifade etti.

Katip, kanun koyucunun bu suçları oldukça vahim değerlendirdiğini ve yasada en ağır ceza olan ömür boyu hapislik ile cezalandırılabilmesi için mahkemeye yetki verdiğini belirtti. Katip, hal bu iken sanığa uzun süreli bir hapislik cezası vermesinin uygun olacağını kaydederek, sanığı 9 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.