Söylem değil eylem zamanı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, küresel anlamda yaşanan krizin, ülkeyi üretim gücü yüksek ülkelere kıyasla çok daha derinden etkilediğini, bunun başlıca nedenininse ülkede var olduğu artık tartışılmayan, yıllardır dile getirilen ve çözüm beklenen yapısal sıkıntılar olduğunu kaydetti.

KTSO olarak, ülkedeki bu yapısal sıkıntılara programlı çözümler üretilmesi konusundaki talebi, mümkün olan her fırsatta ve her platformda dile getirdiklerini belirten Avunduk, hükümetlerin desteklenmesi elzem olan katma değeri yüksek sektörlerle alakalı karar alma aşamalarındaki irade noksanlıklarının, yerli üretimin, yarattığı ekonomik aktivitelerin ve bu ülkenin refahının önünde bir engel olarak durduğunu ifade etti.

Avunduk yaptığı yazılı açıklamada, yerli üretimle ilgili yaklaşımların artık söylemden eyleme dönüşmesi, derin yaralar almış ülke sanayisini geleceğe taşımak için, ekonomik gelişmeler, yeni yatırımlar ve döviz kurlarındaki hareketlilik de göz önünde bulundurularak, ivedi adımlar atılması gerektiğini belirtti.

“FİF miktarı güncellenmeli”

Avunduk bahse konu sektörlerle ilgili şunları kaydetti:

“Ambalajlı içme suyu ithalatında uygulanan 14 kuruşluk Fiyat İstikrar Fonu (FİF), 14 Ocak 2011 tarihinden bu yana güncellenmemiştir. Ülkemiz bu süreç içerisinde, etkileri hala devam eden 2 farklı döviz krizi atlatmış, şu anda da dünyanın baş etmeye çalıştığı pandemi ile mücadele etmektedir. 2011 yılında, 1 Amerikan Doları (USD) 1,55 Türk Lirasına (TL) tekabül ederken, bugün 1 Amerikan Doları’nın karşılığı 6.85TL’dır, Özetleyecek olursak, Dokuz sene önce belirlenen FİF miktarının kurdaki, enflasyondaki ve ambalajlı içme suyu sektöründeki yerli yatırımlarla oluşan mevcut kapasite dikkate alınarak ivedilikle güncellenmesini talep ediyoruz.

Ülkemizde çöp poşeti üreten 7 firma bulunmaktadır. Yerli üretim kapasitemiz, toplam tüketim miktarının kat ve kat üzerinde olmasına rağmen, ülkemize ciddi miktarlarda çöp poşeti ithal edilmektedir.

Zeytincilik sektörünün yaşadığı sıkıntılar gerek hükümet yetkileri ile yapılan toplantılarda, gerekse medya aracılığı ile defalarca dile getirildi. Dahası hükümet yetkilileri süreç içerisinde, birçok kez, yerli üretime ve zeytincilikte yakaladığımız kaliteye destek bildiren açıklamalarda bulundular. Ancak, diğer sektörlerin yaşadığı sıkıntılarda da olduğu gibi, hükümet, zeytincilik sektörünün sürdürülebilir bir şekilde gelişiminin sağlanması için de herhangi bir adım atmış durumda değildir. FİF oranlarının önümüzdeki yıl için yeniden düzenlenmesi ve sofralık zeytin üretimi konusunda teşvik politikalarının geliştirilmesi konularında hükümetten acil adımlar atmasını bekliyoruz.”

