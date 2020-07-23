Rumlara var da bize yoh mi?

Avrupa Birliği’ne (AB) üye 27 ülke liderlerinin beş gün süren yoğun müzakereler sonrasında, Coronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin azaltılmasını hedefleyen destek paketinde uzlaşıya vardıkları bildirildi. Bu çerçevede Güney Kıbrıs’a 2 milyar 700 milyon Euro yardım yapılması kararlaştırıldı.

Avrupa Birliği’nin, Kıbrıslı Türklere yardım yapmadığına dikkat çeken ekonomik çevreler, KKTC yetkililerinin bu konuda sessiz ve tepkisiz kalmasının üzüntü verici olduğunu belirttiler.

Anastasiadis çok mutlu

Alithia gazetesi, AB zirvesinde varılan uzlaşıya ilişkin ayrıntılara geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın ise ekonomik destek paketinden 2 milyar 700 milyon Euro gibi bir ödenekten yararlanacağını belirterek, Rum lideri Nikos Anastasiadis’in bu sonuçtan çok memnun kaldığını kaydetti.

Anastasiadis yaptığı yazılı açıklamada, günlerce devam eden yoğun müzakerelerin ardından hedefledikleri ekonomik desteği almayı başardıklarını, bundan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Anastasiadis, bu ödeneğin 1 milyar 451 milyonluk kısmının 2021-2027 dönemi mali bütçesinden, geri kalan miktarın ise Coronavirüs salgınının ekonomik etkilerinde kullanılmak üzere ekonomik toparlanma fonundan aktarılacağını vurguladı.

Maliye Bakanı uçuyor

Fileleftheros gazetesi ise Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in konuya ilişkin açıklamalarını yansıttı.

Petridis açıklamasında, ödeneklerin onaylanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, varılan anlaşmanın Güney Kıbrıs’ın önceliklerini karşılayan bir plan olduğunu vurguladı.

Petridis, AB tarafından onaylanan ödeneklerin en üst düzeyde kullanılabilmesi için iyi planlama ve vizyon sahibi olmaları gerektiğinin altını çizerek, söz konusu ödeneklerin, ülkenin sanal ekonomi, sanal eğitim ve çevreci kalkınma gibi önceliklerinin yerine getirilmesi amacına hizmet edeceğini sözlerine ekledi.