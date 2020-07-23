Serkan Bulut hakkındaki şikâyet geri çekildi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Ağırdağ köyünde 8 yıldır birlikte yaşadığı kız arkadaşını darp etmekle suçlanan Serkan Bulut, af edildi. Darp edilen kız arkadaşı D.S. önce şikâyetçi oldu ancak bir şans daha vermek istediğini söyleyerek, geri adım attı. Olayın kamu davasında dönmesinden dolayı zanlı mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Boğazköy karakolunda görevli polis, zanlının Ağırdağ köyünde evde oldukları esnada kıskançlık yüzünden tartıştığı 8 yıllık kız arkadaşı D.S.’yi darp ettiğini söyledi.

Polis, kız arkadaşının yüzüne ve başına yumruk vuran zanlının tutuklandığını, D.S.’nin ise Girne Akçiçek Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini ve darp raporu aldıklarını ifade etti.

Polis, daha sonra D.S.’nin karakola gelip zanlıya bir şans daha vermek istediğini söyleyip şikâyetini geri çektiğini ifade etti.

Polis, zanlının sabıkasız ve üç çocuk babası olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 10 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

