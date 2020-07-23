Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Larnaka’ya bağlı Alaminyo köyünde yaşayan ve 1974 Barış Harekatı sırasında Rumlarca esir alındıktan sonra şehit edilen 15 kişi ölümlerinin 46’ncı yıl dönümünde törenle anıldı.

1974 Barış Harekâtı sırasında, Geçitkale Bölüğü Alaminyo Takımı’nda görev yaparken şehit düşenler için Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitleri Anıtı önünde önceki gün saat 19.30’da anma töreni düzenlendi. Törende 1967’de şehit edilen 5 Alaminyolu dahil köyün 20 şehidi anıldı.

Değirmenlik’teki törene, babası da Alaminyo’da şehit olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı.

Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına 14. Tugay Kurmay Başkanı Tank Albay Murat Sarıgözmen, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 1. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Albay Serkan Öcal, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, muharip dernek, siyasi parti ve kurum- kuruluşlardan yetkili ve temsilcilerle bölge halkının katıldığı tören çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. 2 öğrenci günle ilgili şiir okudu. Değirmenlik Belediye Başkanı Karavezirler günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Ali Karavezirler, Alaminyo köyünde yaşanan, masum ve savunmasız insanların ailelerinden koparılarak şehit edilmesinin Kıbrıs tarihinde kara bir leke olduğunu söyledi.



Tuzla ve Taşpınar şehitleri anılacak

Öte yandan Tuzla Şehitleri bugün 09.00’da Tuzla Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.

Taşpınar şehitleri ise cumartesi günü saat 09.00’da düzenlenecek törenle anılıyor.