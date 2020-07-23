Gerilim var

Türkiye’nin, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, 21 Temmuz-2 Ağustos 2020 tarihleri arasında sismik araştırma yapacağı bölgeyi Navtex ilan ederek bağlaması üzerine Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta meydana gelen hareketlenme, dünkü Rum gazetelerinde manşetlerde yer buldu.

Fileleftheros’un “Donanma Ege’ye Çıktı… Yunan Silahlı Kuvvetleri Türk Faaliyetlerinden Sonra En Üst Hazırlık Durumuna Geçti… Lefkoşa ve Atina Arasında Açık Hat” başlıklı haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı ile başbakanlık binasında yüz yüze, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile telefonda peş peşe görüşmeler yaptı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Miçotakis ile toplantı halindeyken Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile telefon görüşmesi yaptı. 20 Temmuz nedeniyle Rum tarafında bulunan Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros da ziyaretini yarıda keserek Atina’ya döndü.

Atina’daki kaynaklar, Yunanistan hükümetinin gelişmeleri “müteyakkuz ve soğukkanlılıkla takip ettiğini” söylerken Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan donanmasının yüzde 85’inin Ege’de bulunduğunu ve İzmir bölgesinden güneye kadar Türk donanmasının hareketlerini izlemekte olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin Oruç Reis’in sismik araştırmaları için Navtex ilan ettiği Rodos ve Meis adalarının güneyindeki deniz bölgesinin “Yunan kıta sahanlığı içerisinde olduğunu” iddia eden gazete, Türkiye’nin bu hareketinin, 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın yıldönümünün hemen ertesinde cereyan ettiğine de dikkat çekti.

Habere göre, Rum ve Yunan hükümetleri gelişmeleri, direkt irtibat içerisinde takip ediyor. Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Yunan dengi Nikos Dendias ile gelişmeleri değerlendirdikleri bir telefon görüşmesi yaptı.

Petridis, ABD elçisiyle görüştü

Aynı gazete, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Judith Garber’e, Türkiye’nin sözde “Rum egemenlik haklarını sürekli ihlal etmesi” nedeniyle Rum yönetiminin duyduğu endişeyi ilettiğini bildirdi.

Habere göre, Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Petridis’in bakanlık görevini alması vesilesiyle gerçekleşen görüşmede Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki rolü ile bölgede geliştirilmekte olan işbirliklerine dair görüş alış verişinde bulunulduğu kaydedildi.

Politis, Oruç Reis gemisinin fotoğrafıyla desteklediği manşetine “Niyet Yokluyor ve Kastelorizo’yu (Meis) ‘Grileştiriyor’… Türk Navtex’i Yunanistan-AB İle Yeni Gerilim Odağı Yaratıyor” başlığını attı.

Habere göre Navtex ilanının hemen ardından Yunan silahlı kuvvetleri Türkiye ile kara ve deniz sınırları boyunca alarma geçirildi, Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemilerini bölgeye gönderme kararı aldı. Yunan Genelkurmay Başkanı Rum tarafındaki ziyaretini yarıda keserek Yunanistan’a döndü.