Ukrayna, Rus bombardıman uçaklarını yok etmek için büyük bir "Örümcek Ağı" operasyonu başlattığını duyurdu.

Ukrayna Güvenlik Servisi, 34 hava aracının imha edildiğini ve Rusya'ya 7 milyar dolarlık hasar verildiği belirtti.

Ukrayna istihbaratı geniş çaplı bir İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda Rus hava kuvvetlerine ait A-50, TU-95 ve TU-22 tipi stratejik bombardıman uçaklarının hedef alındığı kaydedildi. Bu uçakların Ukrayna'ya yönelik uzun menzilli füze saldırılarında kullanıldığı aktarıldı.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU), Telegram hesabından, Rusya'nın askeri havaalanlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılar hakkında açıklama yapıldı.

SBU tarafından "Pavutini" (Örümcek Ağı) adıyla "özel operasyon" düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın stratejik havacılığına 7 milyar dolarlık hasar verildiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Söz konusu operasyonla ilgili ayrıntılı bilgilerin daha sonra açıklanacağı aktarılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun ana havaalanlarındaki stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34'ü vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna topraklarındaki Rus birliklerini geri püskürtmek için "ellerinden gelenin" yapılacağına işaret edildi.

Görüntüler sosyal medyada yayıldı

Ukrayna'nın İHA saldırılarına ait olduğu iddiasıyla sosyal medyada çok sayıda görüntü paylaşıldı.

Görüntülerde İHA'ların pistte duran uçaklara çarpma ve patlama anları da görülüyor. Uçakların vurulduğu üssün Rusya'nın Irkutsk bölgesinde olduğu belirtiliyor.

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, kamikaze dronların uçtuğu ve yoğun dumanların yükseldiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, bölgedeki bir askeri birliğe saldırı olduğunu doğruladı.

İHA’ların sayısının henüz sayılmadığını aktaran Kobzev, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili acil durum karargahı kurulduğunu ifade etti.

