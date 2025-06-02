Çocuklar hünerlerini gösterdi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Kumarcılar Hanı’nda etkinlik yaptı.

Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğiyle, Toplum Gönüllüleri Yardımlaşma Derneği ve Lefkoşa Folklor Derneği’nin (Folk-Der) katkılarıyla yapılan etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

Etkinlikte, Kıbrıs şarkıları seslendirildi ve halk dansları gösterisi yapıldı.

Etkinlikte ayrıca, Bakanlığa bağlı Otelcilik Eğitim Merkezi’nde barista eğitimini tamamlayan ve “Yeni Dünya +1 Kafe”de çalışan özel gereksinimli bireyler kahve servisi yaptı.

Etkinlikte, "Sözcükler Diyarına Yolculuk" adlı Türkçe dilbilgisi kitabı da çocuklara hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, güzel ve tarihi bir mekânda çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Gelecekte bu ülkeyi yönetecek olan, bu ülkeye sahip çıkacak olan onlardır.” dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Mehmet Harmancı ise, günün anlamının çocuklar olduğunu belirterek, "Çocuklara borcumuz, daha güzel bir ülke, daha güzel bir şehir ve daha güzel yarınlar bırakmak. Hayatı eşit kılabilmek için her günümüz çocuklar adına çalışmakla geçecek” ifadelerini kullandı.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, “Aynı pencereden aynı gökyüzünü görüyoruz ve gelecek adına umutlanıyoruz” dedi.

