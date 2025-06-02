‘Bakan çok, alan yok’

Abdullah SUİÇMEZ

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünlerin fiyatı cep yaktı, bazılarının yüz güldürdü. Kiraz 350, üzüm 200 liradan alıcı beklerken, domates 30 ile 50, salatalık 20 ile 25 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı bekledi. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, ucuz ürünleri almayı tercih ettiklerini, pahalı olanların ise fiyatını düşünce alacaklarını dile getirdi.

Ne dediler…?

Ahmet Şanverdi

“Domates ve salatalığın fiyatı düştü. Domates 30 ile 50, salatalık 20-25 liraya düştü. Önceki haflara göre fasulyenin de fiyatı düştü. Ancak bazı ürünler özellikle meyveler çok pahalı: Kiraz 350, üzüm 200 liradan satılıyor. Biz ucuz ürünlerden alacağız, pahalı olanların fiyatlarının düşmesini bekleyeceğiz.”

Ömer Meraklı

“Bazı ürünlerin fiyatı uygun, kimse şikayet etmesin. Bayram öncesi birçok ürünün fiyatının uygun olması vatandaş için avantaj olacak.”

Ayşen Açık

“Börülce, sarı fasulye çok pahalı. En çok aldığım ürünlerdi ama şimdi alamam. Ucuzlamasını bekleyeceğim.”

Hasan Bulduk

“Bazı ürünler pahalı bazıları makul fiyattadır. Yeni mahsul ürünler genelde pahalı oluyor ve bir süre sonra düşüyor. Mesele şimdi bamya 350 lira ama birkaç hafta sonra fiyatı düşecek.”

Kamil Basmacı

“Önceki haftalara göre bazı ürünlerin fiyatında düşüş var. Fasulye, karpuz, patates ucuzladı.”

İmren Oyalp

“Londra’da yaşıyorum, 3 haftadır buradayım. KKTC ile Londra’daki fiyatlar neredeyse aynı.”

Lefkoşa açık pazarda fiyatlar şöyle:

Yaprak: 700 TL

Kiraz: 350 TL

Börülce: 300 TL

Formoza erik: 200 TL

Üzüm: 200 TL

Mısır (4 tane): 200 TL

Kayısı: 150-200 TL

Kolokas: 150 TL

Çeri domates: 100 TL

Elma: 100 TL

Kavun: 75 TL

Ayşe Kadın Fasulye: 70-80 TL

Muz: 75 TL

Patlıcan: 70 TL

Domates: 30-50 TL

Biber: 50 TL

Hindistan cevizi (Tanesi): 50 TL

Semizotu: (2 tane): 50 TL

Karpuz: 30 TL

Salatalık: 25 TL

Patates: 25 TL

Kuru soğan: 20 TL