Müzakereleri darbeledi

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Alithia gazetesi “Yabancı Emlakçıların Kovuşturulması Bumerang… Mülkiyet Sorunu, Annan Planı ve Guterres Çerçevesinde Olduğu Gibi Ancak Kıbrıs Sorunu Çözülürse Çözülebilir” başlıklı haberinde Hristodulidis hükümetinin uygulamalarına tepki gösterdi.

Haberde 50 yıl sonra ve uzun süredir Kıbrıs sorununda devam eden durağanlığın sona erdirilmesi için çaba gösterilen şu dönemde başlatılan yabancı emlakçı tutuklamalarının Rum tarafı ile Kıbrıs Türk muhalefetinin aleyhinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile “bölünme yandaşlarının” da lehinde “bumerang” etkisi göstereceği belirtildi.

Gazete, bu kovuşturmaların eski Rum mallarının pozisyonunu kötüleştirdiği gibi Tatar’ın “bölücü politikasını” güçlendirdiğini; Kıbrıs Türk muhalefetinin elini zayıflattığını, Kıbrıslı Türkleri Rumlara karşı kışkırttığını ve Hristodulidis’in çıkmazın aşılması için müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi söylemindeki samimiyetinin sorgulanmasına yol açtığını kaydetti.

Haberde, kovuşturmaların bu sorunu küçültmeye çalışan ana muhalefet lideri Tufan Erhürman’ın elini zayıflatılıp Tatar’ın elini güçlendirildiği; müzakerelerin yeniden başlaması olasılığından da uzaklaşıldığı ifade edildi.



