‘İş güvenliği sağlanmadı’

Beyköy’de meydana gelen iş kazasında yaralanan Burhan Uddin (E-40) yaşamını yitirdi.

Uddin, inşaatın üçüncü katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 11,45 metre yükseklikten düştüğü günden beri tedavi görüyordu. Uddin’nin hayatını kaybetmesinin ardından müteahhit Türker Kasaboğlu ve ustabaşı Ahmet Amdemir tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Polis, kazanın yaşandığı inşaatta iş güvenliğinin sağlanmadığını açıkladı.

Mahkemede olguları aktaran polis; iş kazasının 21 Mayıs saat 14.30 raddelerinde Beyköy'de Salih Bumbaroğlu Sokak üzerinde bulunan Mahmut Şanverdi'ye ait inşaatta meydana geldiğini söyledi. Polis; müteahhit Türker Kasaboğlu ve ustabaşı olan Ahmet Amdemir'in himayesinde çalışan Burhan Uddin'in inşaatın üçünü katında çalışmakta olduğu bir sırada dengesini kaybedip 11 metre buçuk metre yükseklikten toprak zemine düşüp yaraladığını belirtti.

Polis; yaralının önce Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servise ardından Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisine yatırıldığını belirtti. Polis; 22 Mayıs 2025 tarihinde Çalışma Bakanlığına bağlı müfettişler tarafından olayın meydana geldiği inşaat alanında iş güvenliği ile eksiklikler olduğunun tespit edilerek, Türker Kasapoğlu'na bildirimde bulunulduğunu kaydetti.

Polis; 31 Mayıs 2025 tarihinde yaralının hayatını kaybettiğini, zanlıların ise tutuklandığını açıkladı. “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik yüzünden ölüme sebebiyet verme suçu ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatı ise işverenin Mahmut Şanverdi olduğunu, iş sağlığı ve güvenliği önlemi almadan ve kimseyi yetkili kılmadan iş başlatma talimatı verdiğini öne sürdü.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

