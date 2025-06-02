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Çevre uyarısı

Hafta sonunda Lokmacı’dan kuzeye geçen turistler, binaların bakımsızlığından yakındı

Çevre uyarısı

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta, dün yabancı ve Rum turistlerin akınına uğradı. Lokmacı Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçen Rumlar ve turistler tarihi çarşıyı doldurdu.  Kıbrıs'ın kültürel mirasın en önemli simgelerinden biri kabul edilen Selimiye Camii’nin restore edilerek, 8 Mayıs 2025’te yeniden ziyarete açılması çarşıya renk kattı. Tarihi cami ziyaretçi akına uğrarken, turistler bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Bölge esnafı, çarşıdaki diğer yapıların da restore edilmesini talep etti. Arasta’da birçok binanın iç ve dış cephesinin yıkılmaya yüz tuttuğunu belirten bölge esnafı, “Kumarcılar Hanı restore edildi, Selimiye Camii de tadil edildi. Diğer binaların da restore edilmesini talep ediyoruz. Tarihi yapılar ve binalar turistlerin yoğun ilgisini çekiyor ancak bakımsız olanlar ise tepki çekiyor” dedi. Bölgeyi gezen turistler de tarihi çarşıdaki eskimiş yapıların restore edilmesi gerektiğini dile getirdi.

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YORUMLAR
Lefkoşalı
Lefkoşalı - 2 saat Önce

Yemeden içmeden hırsızlıktan vakit bulurlarsa ve tabi ki artarsa yapacaklar bu işleri Allahın cahilleri..

Doğru Söz
Doğru Söz - 46 saniye Önce

Ataoğlu, Ünal ve Ersin tetikci, mafya, torbacı, ev soyguncusu, kaçakcı gibilere hızmet eder. Gerçek turistlere değil.

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