Lady Morag’da can pazarı

Dipkarpaz Zafer Burnu civarında gezi teknesiyle denize açılan İngiliz turistler ölümle burun buruna geldi. Denize açıldıktan bir süre sonra tekne su almaya başlayınca yardım çağrısı yapıldı.

Su almaya başlayan ve batma tehlikesi geçiren gezi teknesini ve teknede bulunan kişileri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; olay saat 00.30’da meydana geldi.

Lady Morag isimli gezi teknesinden Dipkarpaz Zafer Burnunun bir mil doğusunda bir yardım kodu olan ‘MAYDAY’ çağrısı yapıldı. Çağrı üzerine Sahil Güvenlik harekete geçti, ekipler botlarla denize açıldı.

Ekipler tekneye varınca 2 kişiden birini yaralı ve yatar pozisyonda buldu. Teknenin baş taraftan su aldığı tespit edilerek, icra edilen arama kurtarma faaliyeti neticesinde, ilgili tekne Sahil Güvenlik botları tarafından yedeklenerek Gazimağusa Limanına çekildi.

Teknede bulunan İngiliz uyruklu Stephen Andrew Tams (E-54) ve Derek Tams (E-77) isimli kazazedeler, 112 acil servis Ambulansına teslim edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Tams çiftinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

