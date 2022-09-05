Hayatları birleşti

Ömer KADİROĞLU

Emekli polis Başmüfettişi Ekrem Sevgüm ve ev hanımı Sevil Sevgüm’ün kızı Sıtkıye ile Bekir Numansoy ve ev hanımı Ayşe Numansoy’un oğlu Berkay önceki gece muhteşem bir düğün ile dünya evine girdi. Girne’de Büyük Anadolu Otel düğün salonunda hayatlarını birleştiren çiftin mutlulukları gözlerinden okundu. Pazarlama elemanı Berkay ile grafik tasarımcı Sıtkıye’nin düğününe katılan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve davetliler genç çifti tebrik edip ömür boyu mutluluk diledi.





Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022, 09:48