Sevilen biriydi

Aslen Gazimağusalı olan ancak Lefkoşa’da ikamet eden 36 yaşındaki Hüseyin Kocabaşoğlu dün sevenlerine veda etti. Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Hüseyin Kocabaşoğlu’nun vefatı ailesini, yakınlarını, meslektaşlarını ve sevenlerini üzdü.

Lefkoşa’da Özel Eğitim Vakfı’nda (ÖZEV) özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan, çevresinde dost canlısı, güler yüzlü, neşe dolu ve hayvan sevgisiyle tanınan Hüseyin Kocabaşoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanacak.