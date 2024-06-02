Refah'a bomba yağdırdı

ABD Başkanı Biden'ın duyurduğu Gazze'de üç aşamalı ateşkes önerisi 8 aydır süren katliamın sona ereceği umudunu artırırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu savaşa devam sinyali verdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın önceki gün açıkladığı ve İsrail'in önerisi olan Gazze'de üç aşamalı ateşkes önerisine rağmen İsrail, Gazze'nin güneyindeki Refah'a yine bomba yağdırdı.

Uluslararası itirazlara rağmen mayıs ayı başında Gazze'deki son güvenli bölge Refah'a saldırı başlatan İsrail, dün sabah tanklarla Refah'ın Tel el Sultan bölgesinde yoğun saldırı düzenledi. Bölgedeki kaynaklar, Refah'ın doğu ve merkez bölgelerinin yoğun havan topu saldırısı altında olduğunu, hava saldırılarının da aralıksız devam ettiğini aktardı.

Hamas'ı yok edene dek savaşı sürdüreceklerini belirten Netanyahu, Gazze'nin artık İsrail için tehlike teşkil etmemesi ve İsrailli esirlerin dönüşü hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İsrail Başbakanı'nın 3 aşamalı plandaki maddelerin koşullara bağlı olduğunu söylemesi, olası ateşkesle ilgili soru işaretlerine yol açtı.

Bu arada İsrail'in muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Netanyahu’yu ateşkes çağrısına kulak vermeye davet etti. L

apid, “İsrail hükümeti Başkan Biden'ın konuşmasını görmezden gelemez. Masada bir anlaşma var ve bu anlaşma yapılmalı” ifadelerini kullandı.

3 aşamalı ateşkes planı

Biden'ın açıkladığı üç aşamalı ateşkes önerisine tarafların verdikleri ilk tepkiler olumlu olmuştu. Hamas, ateşkes teklifini olumlu bulduklarını açıklamıştı.

Plana göre ilk aşama, 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesini ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngörüyor.

İkinci aşamada İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve hayatta olan tüm İsrailli esirlerin bırakılması, üçüncü aşamada da Gazze'nin yeniden imarı ve hayatını kaybeden esirlerin iadesi hedefleniyor.

Bununla birlikte önerinin, kalıcı ateşkes konularını ilk 6 haftalık aşamada İsrail ve Hamas arasında müzakere edeceğini söylemesi, sürecin ne kadar kırılgan olabileceğini gösteriyor.

İsrail içerisinde Başbakan Netanyahu'nun siyasi ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi aşırı radikal görüşleriyle bilinen siyasetçilerin İsrail ordusunun Gazze'deki katliamlarının devamını şiddetle savundukları biliniyor.

Netanyahu ABD Kongresi’nde konuşma davetini kabul etti

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi tarafından yapılan konuşma davetini kabul etti. Netanyahu, ABD Kongresi'ne dördüncü kez hitap eden ilk yabancı lider olacak. ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler, İsrail ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Kongre'deki ortak oturuma hitap etmesi için davet etti.

Netanyahu bu davete olumlu yanıt verdiğini duyurdu. Netanyahu’nun ofisi, yabancı bir liderin ilk kez ABD Kongresi’ne 4. kez hitap edeceğini belirtti.